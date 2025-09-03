عراقچی: ترسی از جنگ نداریم

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی چهارشنبه شب ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ پس از بازگشت از سفر به چین به همراه رئیسجمهور خاطرنشان کرد که تهران از مذاکره ترسی ندارد و اگر لازم باشد از جنگ هم ترسی ندارد.
وزیر امور خارجه درباره دیدار رئیسجمهور با رئیسجمهور روسیه و دلیل طولانی شدن این دیدار گفت: موضوعات قابل بحث میان ایران و روسیه زیاد است و موضوعات سیاسی و اقتصادی متنوع مورد بررسی قرار گرفت.
عراقچی در واکنش به برخی ادعاها درباره کوتاه بودن زمان دیدار رئیسجمهور چین با مسعود پزشکیان توضیح داد که این سفر یک سفر دوجانبه نبوده و با توجه به حضور سران کشورهای متعدد، عرف اینگونه اجلاسهای بینالمللی کوتاه بودن زمان ملاقاتهاست.
وزیر امور خارجه درباره ابتکارات دولت در زمینه مقابله با اقدامات تروئیکای اروپا در فعالسازی اسنپبک گفت: در کنار نامه مشترک ایران، چین و روسیه در این زمینه نمایندگیهای ایران در نیویورک همچنان با نمایندگان روسیه و چین در تماس هستند و ابتکارات دیگری نیز در دست اقدام است.
به گفته عراقچی، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را به شورای امنیت ارائه کردهاند که ایران نیز در حال رایزنی پیرامون آن است. هرکاری برای جلوگیری از این اقدام را انجام خواهیم داد تا دنیا متوجه شود که این اقدام غیرقانونی است و مشروعیت ندارد.
وزیر امور خارجه درباره برخی شایعات مبنی بر احتمال لغو عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پس از فعالشدن اسنپبک هم گفت: چنین بندی وجود ندارد و هیچ اشارهای به این موضوع در نشست اخیر نشده است، برعکس، کشورهای عضو شانگهای بهنوعی حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران در این مسیر اعلام کردهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید