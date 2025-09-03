یک نوشیدنی طبیعی برای کاهش فشارخون

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز، تحقیقی نوین نشان داده است که تغییرات در میکروبیوم دهان به واسطه مصرف آب چغندر میتواند با کاهش التهاب و فشار خون افراد مسن ارتباط داشته باشد و اهمیت یک رژیم غذایی سالم را در کاهش ریسک بیماریهای مزمن بیشتر آشکار کند.
مطالعات اخیر نشان میدهند که نوشیدن آب چغندر غنی از نیترات میتواند فشار خون افراد بالای پنجاه سال را پایین بیاورد و بهبود سلامت قلب و عروق را در بر داشته باشد. این پژوهش که توسط دانشگاه اکستر اجرا شده است، تفاوت واکنش افراد جوان و سالمند را نسبت به مصرف این آب سبزیجات مورد بررسی قرار داده است و نتایج چشمگیری به دست آمده است.
در این تحقیق، ۳۹ فرد زیر ۳۰ سال و ۳۶ سالمند ۶۰ تا ۷۰ ساله در دو گروه سنی تقسیم شدند و در مدت زمان دو هفته تحت آزمایش قرار گرفتند. در یک مرحله از این پژوهش، شرکتکنندگان روزانه یک لیوان آب چغندر غنی از نیترات نوشیدند و در مرحله دوم گروه کنترل نوشیدنی بدون نیترات دریافت کرد. همچنین یک دوره شستوشوی سیستم به منظور بازنشانی بدن میان این دو مرحله لحاظ شد.
با استفاده از تکنولوژی ژنتیک، تیم تحقیقاتی توانست جمعیت میکروبهای دهان را پیش و پس از هر دوره بررسی کند. نتایج نشان داده است که در سالمندان مصرفکننده آب چغندر، تعداد باکتریهای مضر مرتبط با التهاب مانند پرووتلا کاهش و حضور باکتریهای مفید نظیر نایسریا افزایش پیدا کرده است.
تأثیر بر فشار خون
دکتر مارک زیگل، تحلیلگر ارشد پزشکی فاکس نیوز، توضیح داد که نیتراتها میتوانند به بهبود انعطافپذیری رگهای خونی، کاهش مقاومت آنها و کاهش التهاب کمک کنند که این موارد موجب پایین آوردن فشار خون میشود. زیگل اظهار داشت: «افراد دارای فشار خون بالا در ابتدای مطالعه، پس از نوشیدن آب چغندر شاهد کاهش قابل توجهی در فشار خون خود بودند، در حالی که گروه کنترل تغییر خاصی تجربه نکردند.»
وی همچنین توضیح داد: «نیتراتهای موجود در غذاهایی مثل سبزیجات برگدار، چغندر و کاهو در بدن به نیتریک اکسید تبدیل میشوند. نیتریک اکسید یک مولکول حیاتی برای سلامت رگهای خونی است که به گشایش بیشتر رگها و تنظیم فشار خون کمک میکند.»
تغییرات در میکروبیوم دهان
دکتر اندی جونز، از محققین این پروژه و استاد دانشگاه اکستر، در بیانیهای اعلام کرد: «مواد غذاهایی حاوی نیترات قادرند میکروبیوم دهان را به گونهای تغییر دهند که التهاب کاهش پیدا کند و فشار خون افراد مسن کاهش یابد.»
از سوی دیگر، لی بنیستون، یکی از مدیران شورای تحقیقات علوم زیستی و بیوتکنولوژی، اظهار داشت: «این تحقیق نمونهای عالی از چگونگی ارتباط میان رژیم غذایی، میکروبیوم و سالمندی سالم را به تصویر میکشد. با نشان دادن تأثیر نیترات موجود در مواد غذایی بر باکتریهای دهان و فشار خون سالمندان، فرصتی تازه برای ارتقای سلامت عروقی فراهم میشود.»
با وجود نتایج امیدبخش، محققین خاطرنشان کردند که تحقیقات بیشتری به منظور درک بهتر نیاز است. زیگل بیان کرد: «با بالارفتن سن، میزان نیتریک اکسید در بدن کاهش پیدا میکند؛ بنابراین مصرف نیتراتهای غذایی میتواند فواید بیشتری برای گروه سالمند داشته باشد.» وی همچنین یادآور شد، این پژوهش تأیید دیگری برای این باور عمومی است که رژیمهای غذایی حاوی میوهها و سبزیجات تازه میتوانند در مدیریت بیماریهای مزمن مؤثر باشند.
این تحقیق بیانگر آن است که مصرف آب چغندر و سبزیجات دیگر غنی از نیترات میتواند به کاهش فشار خون و همچنین بهبودی ترکیب میکروبیوم دهان -که با کاهش التهاب و ارتقای سلامت عروق ارتباط دارد- کمک کند. یافتهها بر مصرف منظم سبزیجات برگدار و چغندر تأکید کردهاند و آن را نهتنها به عنوان یک منبع غذایی بلکه راهکاری برای پیشگیری از بیماریهای مزمن، به ویژه در سالمندان، معرفی کردهاند.
در پایان، دانشمندان تاکید میکنند که برای ارائه توصیههای نهایی درمانی و کلینیکی، نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد تا میزان و شکل مناسب مصرف این مواد مغذی برای حفظ سلامت سالمندان بهطور دقیق مشخص شود.
