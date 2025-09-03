En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام نهاد تصمیم‌گیرنده نهایی ایران در خروج از NPT است؟

با افزایش تنش‌های بین‌المللی حول برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی طرف‌های غربی به توافقات، این سؤال مطرح است که کدام نهاد در ایران به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص خروج از NPT عمل خواهد کرد؟ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه به تحلیل این وضعیت پرداخت.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۳۵
| |
89 بازدید

کدام نهاد تصمیم‌گیرنده نهایی ایران در خروج از NPT است؟عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: موضوع خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT در مجلس و از سوی بسیاری از نمایندگان مطرح شده، اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.البته گزینه‌های دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و بعد از تصمیم‌گیری نهایی، اعلام خواهد شد.

به گزارش تابناک، در سال 2015، توافق هسته‌ای ایران (برجام) میان ایران و گروه 1+5 (آلمان و پنج کشور دائمی شورای امنیت) به امضا رسید. این توافق امیدها را برای کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسائل هسته‌ای ایران به وجود آورد. طبق این قرارداد، ایران به برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای خود متعهد شد و در عوض، تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور کاهش یافت.

اما این روند به زودی با تصمیم یک‌جانبه ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ در سال 2018 برای خروج از برجام به هم ریخت. آمریکا با این تصمیم، نه‌ تنها به تعهدات خود پایبند نماند، بلکه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد که پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشت.

در این میان، کشورهای اروپایی نیز که وعده‌های زیادی در رابطه با حمایت از ایران در چارچوب برجام داده بودند، به دلایل مختلف، به تعهدات خود عمل نکردند و این بدعهدی‌ها به نارضایتی ایران انجامید.

در جدیدترین تحولات، سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا به بهانه‌های مختلف به فعال‌سازی مکانیسم ماشه پرداختند. این اقدام که به تعهدات برجامی مرتبط است، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به وعده‌های داده شده تفسیر شده است.

به منظور بررسی این وضعیت، به سراغ یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از دیدگاه‌های او نسبت به پیامدهای این اقدام و آینده برجام مطلع شویم.

سردار محمد کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در خصوص اقدام مجلس در پاسخ به تروئیکای اروپایی در موضوع مکانیسم ماشه اظها. کرد: زمانی که توافق هسته‌ای منعقد شد، طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود بودند، اما ایالات متحده از این توافق خارج شد و پس از آن کشورهای اروپایی عضو برجام نیز به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با اشاره به اینکه اولین قدمی که باید برداشته شود، پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی است، افزود:  اقداماتی که علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شده، نظیر حملات موشکی و بمب‌گذاری‌ها، باید از سوی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی محکوم و عاملان آن محاکمه شوند.

کوثری در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به نقض برجام از سوی آمریکا و عدم پایبندی اروپایی‌ها به تعهداتشان، باید از مراجع بین‌المللی خواسته شود که به این موضوع بپردازند، تصریح کرد: باید بررسی کنند که این کشورها بر چه مبنایی تا به حال برجام را زیر پا گذاشته‌اند و اکنون قصد دارند از سازوکار برجام علیه ایران استفاده کنند.

کوثری اظهار کرد: اگر پیگیری‌های قانونی ما به نتیجه نرسد و نهادهای بین‌المللی نتوانند مانع از اقدام غرب در فعال‌سازی مکانیسم ماشه شوند، باید اقدام متقابل دیگری از سوی ما انجام شود تا طرف مقابل از رفتار خود پشیمان گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر غیرقانونی بودن اقدام غرب در فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: از آنجایی که ایالات متحده به تعهدات خود پایبند نبوده و برجام را نادیده گرفته و اروپایی‌ها نیز به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، اساساً استفاده از سازوکارهایی مانند مکانیسم ماشه توسط آنان فاقد اعتبار است و در نتیجه اروپایی‌ها حقی برای فعال‌سازی آن ندارند.

کوثری در پاسخ به اظهارنظرها درباره احتمال خروج ایران از معاهده NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اظهار کرد: ایران دارای گزینه‌های مختلفی از نظر حقوقی و سیاسی در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه است که این گزینه‌ها در حال بررسی هستند.

وی توضیح داد: موضوع خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT در مجلس و بین نمایندگان به بحث گذاشته شده، اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. البته گزینه‌های دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و پس از تصمیم‌گیری نهایی، اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کوثری ان پی تی هسته‌ای صلح آمیز مجلس  شورای عالی امنیت ملی کشور
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خروج از NPT فقط در حیطه اختیارات رهبری است
ایران هم دست به ماشه می‌برد!
زمان خروج از «ان‌پی‌تی» مشخص شد؟ روایت جلسه غیرعلنی مجلس از مکانیسم ماشه
طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی»
مجلس: از NPT خارج می‌شویم، مذاکرات قطع می‌شود
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z47
tabnak.ir/005Z47