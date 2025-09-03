زاکانی دخالتی در لغو کنسرت شجریان را رد کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در رابطه با برگزاری کنسرت همایون شجریان اظهار کرد: این موضوع در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا آرا خود را اعلام کردند. نهایتاً تصمیم بر این شد که کنسرت در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

وی افزود: بر اساس آنچه در هیئت دولت به تصویب رسید، مقرر شد کنسرت همایون شجریان در همان زمانی که پیش از این اعلام شده بود، در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

زاکانی تاکید کرد: اعضای هیئت دولت از برگزاری کنسرت و اجرای این هنرمند استقبال کردند اما تصمیم بر این شد که در فضای ورزشگاه برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری دخالتی در لغو این کنسرت در میدان آزادی داشته است، گفت: خیر؛ چنین چیزی وجود ندارد.

شهردار تهران درخصوص واکنش همایون شجریان به این موضوع و اعلام لغو کنسرت از سوی این هنرمند گفت: بنده آخرین تصمیمی که هیئت دولت در این زمینه گرفت، اعلام کردم و از اینکه پس از آن اتفاقی افتاده یا خیر، اطلاعی ندارم.