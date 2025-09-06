En
تابناک گزارش می‌دهد؛

با ۸۰۰ میلیون تومان کجای تهران می‌توان رهن کامل کرد؟ / رونمایی از قیمت‌های جدید رهن و اجاره

بازار اجاره مسکن در تهران همچنان تحت فشار شدید تورم و ناترازی عرضه و تقاضا است و وضعیت مستأجران هر ساله دشوارتر می‌شود و قیمت‌ها با قدرت خرید مردم فاصله عمیق تری پیدا می‌کند.
​افزایش قیمت سایر کالاها و بالارفتن تورم عمومی فشار مالکان را بر مستاجران برای تأمین هزینه‌های جاری خود افزایش داده است؛ این درحالی است که با وجود آنکه اعلام می شود بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می برد اما نرخ اجاره‌بها همچنان شیب افزایشی دارد و ارزش ملک به طور مستقیم با تورم و نوسانات نرخ ارز تغییر می کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ساخت مسکن در سال‌های اخیر با نیاز واقعی جامعه که حدود ۱.۲ میلیون واحد در سال است فاصله زیادی دارد و این کمبود عرضه، به خصوص در بخش مسکن استیجاری، باعث انباشت تقاضا و افزایش قیمت‌ها شده است. البته ذائقه مالکان نسبت به سال های قبل اندکی تغییر کرده است و تمایل بیشتری به رهن کامل از موجران دارند که درادامه به بررسی مناطقی که می توان در آن با رهن کامل ۸۰۰ میلیون تومان اجاره کرد می پردازیم. 

نام محله  متراژ  سن بنا  آسانسور  پارکینگ  انباری
فردوس شرق  ۸۵ متر   ۱۳۸۰ - دارد  دارد 
استاد معین  ۷۲ متر  ۱۳۹۶ دارد  دارد  دارد 
شادمان  ۷۵ متر  ۱۳۸۶ - - دارد 
حکیمیه  ۶۰ متر  ۱۴۰۴ دارد  دارد  دارد 
ولنجک  ۲۰ متر  ۱۳۸۵  - - -
فردوس شرق ۸۵ متر  ۱۳۸۵  دارد  دارد 
نارمک  ۶۰ متر ۱۳۸۸ - ندارد  -

 

