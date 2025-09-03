En
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۲ شهریور

شاخص کل بورس با صعود ۴۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۲۳ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۳۴
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۴۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۲۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۸ هزار واحد مثبت

ارزش معاملات: ۷۹۴۰۰ میلیارد تومان

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
با تشکر
