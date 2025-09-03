En
ترامپ در کاخ سفید: تا حالا خبر مرگ خودم را نشنیده بودم!

ترامپ گفت که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناامید است و برای کمک به مردم اوکراین کاری انجام خواهد داد. وی همچنین گزارش‌ها درباره مرگش را جعلی دانست و این اخبار را جنون آمیز توصیف کرد.
ترامپ در کاخ سفید: تا حالا خبر مرگ خودم را نشنیده بودم!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که پس از غیبت یک هفته‌ای مقابل دوربین‌ها ظاهر شد گفت: ما بهترین سیستم دفاعی جهان را که همان گنبد طلایی است می‌سازیم.

ترامپ گفت که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناامید است و برای کمک به مردم اوکراین کاری انجام خواهد داد.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است.

ترامپ گزارش‌ها درباره مرگش را جعلی دانست و این اخبار را جنون آمیز توصیف کرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که نگران تشکیل یک محور ضد آمریکایی، از جمله بین چین و روسیه، نیست.

وی افزود: فرماندهی فضایی بیشترین نقش را در اجرای دفاع موشکی گنبد طلایی ایفا خواهد کرد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از جابجایی مقر فرماندهی فضایی ایالات متحده از کلرادو به هانتسویل آلاباما خبر داد.

وی گفت: من چیزهای احمقانه زیادی شنیده‌ام ولی خبر مرگ خودم را نشنیده بودم. من ۲ روز نباشم، می‌گویند اتفاقی برایم افتاده ولی بایدن هفته‌ها هم نبود، کسی سوالی نمی‌پرسید چون او کاری نمی‌کرد.

ترامپ گفت که آمریکا قبل از تأسیس نیروی فضایی‌اش در حال «باختن» به روسیه و چین بود.

ترامپ در ادامه ادعاهایش علیه ایران گفت: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به ویژه در هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای ایران، فوق‌العاده بود.

ترامپ گفت که ما یک قایق حامل مواد مخدر را در ونزوئلا غرق کرده‌ایم و ویدئویی از غرق شدن قایق منتشر خواهد شد. این قایق از ونزوئلا خارج شده بود.

ترامپ گفت: کانادا می‌خواهد بخشی از گنبد طلایی باشد. امیدواریم بتوانیم با آنها مسائل را حل کنیم.

آمریکا ترامپ کاخ سفید بیماری مرگ ترامپ روسیه اوکراین خبر فوری
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
