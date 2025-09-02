En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
گزارش تابناک به مناسبت کنسرت میدان آزادی همایون شجریان؛

شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی

اکنون در میانه سال دشوار و پرچالش ۱۴۰۴، موضوع "کنسرت" بار دیگر به عرصه سیاست ایران بازگشته است. در روزهایی که سایه جنگ بر کشور سنگینی می‌کند، همایون شجریان مجوز برگزاری یک کنسرت خیابانی رایگان در یکی از نمادین‌ترین مکان‌ها، یعنی میدان آزادی، دریافت کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۳۹
| |
143 بازدید
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
به گزارش تابناک، عجیب است، اما یکی از کلیدواژه‌های سیاست ایران "کنسرت" است، به خصوص در دهه نود شمسی، برپایی کنسرت موسیقی و حواشی آن همواره یک اختلاف مبنایی فرهنگی -سیاسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان بوده است، نمادی از دو قطبی بزرگ فرهنگی و سیاسی در ایران، در فیلم "مکس" سامان مقدم با هوشمندی تمام و با زبان طنز این اختلاف فرهنگی را نشان داد که اتفاقا وجوه واقعی بسیاری هم داشت!
 
اگر در دهه شصت، اصل موسیقی با چالش حلیت و حرمت مواجه بود، در دهه‌های بعدی این خط مقدم به موضوع کنسرت منتقل شد، حساسیت‌ها و ممنوعیت‌ها شدیدا وجود داشت، مثلا در مستند بزم رزم، حمید شاهنگیان مسوول موسیقی صداوسیما در اوایل انقلاب میگوید پخش سرود "خمینی‌ای امام"، دوسال ممنوع بود! چون با مطلع "ای مجاهد‌ای مظهر شرف" شروع میشد!
اگر در دهه شصت، اصل موسیقی با چالش حلیت و حرمت مواجه بود، در دهه‌های بعدی این خط مقدم به موضوع کنسرت منتقل شد، مثلا در مستند بزم رزم، حمید شاهنگیان مسوول موسیقی صداوسیما در اوایل انقلاب میگوید پخش سرود "خمینی‌ای امام"، دوسال ممنوع بود! چون با مطلع "ای مجاهد‌ای مظهر شرف" شروع میشد!
 
در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۳۹۶ یکی از داغ‌ترین مباحث بین حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دو نامزد اصلی دو جریان اصلی کشور در آن سالها، بحث "کنسرت" داغ بود و روحانی طرف مقابل را به مخالفت با کنسرت و شادی جوانان و زنان متهم می‌کرد و ابراهیم رئیسی هم متقابلا با تکیه به مشکلات اقتصادی، برپایی کنسرت - که پدرزنش، آیت الله علم الهدی از مخالفان اصلی آن بود- را امری حاشیه‌ای و سانتی مانتال معرفی می‌کرد.
 
اهمیت سیاسی کنسرت در این است؛ کنسرت نوعی قدرت نمایی خیابانی و عمومی طبقه متوسط در برابر هنجار‌های حاکمیتی و رسمی است، طبعا حساسیت‌های فراوان می‌آفریند و البته صندوق رای را هم داغ می‌کند، چون هم وعده‌ای شیرین و جذاب است و هم در ایام انتخابات- که از معدود فرصت‌های شادی عمومی است- خوانندگان و موسیقی دانان به میدان می‌آیند و تلافی سال‌های ممنوعیت و محدودیت را در می‌آورند! به دیگر سخن نوعی بازی برد-برد البته با زمان موقت و محدود!
 
حالا در میانه سال عجیب و سخت ۱۴۰۴، دوباره بحث "کنسرت" به صحنه سیاست ایران بازگشته است و در روز‌هایی که بوی جنگ می‌دهد، همایون شجریان اجازه یافته است یک کنسرت خیابانی رایگان در نمادین‌ترین مکان ممکن، یعنی میدان آزادی داشته باشد. آرزویی دیرین برای شجریان پسر که حالا دولت اصلاح طلب مسعود پرشکیان مقدمات آن را فراهم کرده است.
 
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان در روز‌های جنگ دوازده روزه، در جلسه سخنگو با خبرنگاران، ترانه "ایران همایون شجریان"را از اسپیکر برای اصحاب رسانه پخش کرد و اشک ریخت، کسی چه می‌داند؟ شاید برپایی کنسرت خیابانی همایون شجریان در این روزها، تکامل همان ایده باشد!
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان در روز‌های جنگ دوازده روزه، در جلسه سخنگو با خبرنگاران، ترانه "ایران همایون شجریان"را از اسپیکر برای اصحاب رسانه پخش کرد و اشک ریخت، کسی چه می‌داند؟ شاید برپایی کنسرت خیابانی همایون شجریان در این روزها، تکامل همان ایده باشد!
 
اما شجریان ها، محمدرضا و همایون هم داستان جالب و خواندنی با سیاست در ایران دارند. دو هنرمندی که بخشی از تاریخ فرهنگ و سیاست ایرانی هستند، نمی‌توان اهمیت و تاثیر آنها را نادیده گرفت. اما شجریان پدر و پسر چه تفاوت‌هایی داشتند؟   نگاه پدر و پسر به سیاست و فرهنگ چقدر متفاوت است و ریشه این تفاوت‌ها چیست و اینکه اگر شجریان پدر امروز بود، آیا همان می‌کرد که همایون کرد؟
 
محمدرضا شجریان (۱۳۱۹_۱۳۹۹) در خانواده‌ای مذهبی در مشهد متولد شد و از کودکی با قرآن و مناجات‌خوانی آشنا شد، او ابتدا "قاری" بود و بعدا "خواننده" شد، این پیشینه، شخصیتی منضبط، سنتی و عمیقاً متعهد به فرهنگ ایرانی در او شکل داد.
 
 طبق گفته Bruno Nettl در کتاب The Radif of Persian Music (۱۹۹۲)، شجریان با تسلط بر ردیف‌های موسیقی ایرانی، به پاسداری از سنت‌های موسیقایی پرداخت و آن را به سطحی جهانی رساند. او مردی بود که هنر را نه فقط زیبایی، بلکه ابزاری برای حفظ هویت ملی می‌دید.
 
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
 
 اما همایون شجریان (متولد ۱۳۵۴)، اما در تهران و در سایه شهرت پدر پرورش یافت. او در محیطی هنری رشد کرد و از همان ابتدا با موسیقی سنتی عجین شد، اما در فضایی غیر اجباری و آزادانه. همایون به خاطر این زیست متفاوت شخصیتی مدرن‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارد. همایون، به گفته خودش در مصاحبه با The Guardian (۲۰۱۶)، تحت تأثیر نسل دیجیتال و جهانی‌سازی بود و این موضوع در انتخاب‌های موسیقایی و سبک زندگی‌اش مشهود است. او پلی بین سنت و مدرنیته ساخت و توانست مخاطبان جوان‌تری را جذب کند.
 
شجریان پدر به ندرت از زندگی شخصی‌اش سخن می‌گفت و ترجیح می‌داد در خلوت خود، به مطالعه حافظ و مولانا بپردازد. او از جنجال‌های رسانه‌ای دوری می‌کرد همایون، اما، شخصیتی چندوجهی و امروزی دارد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال است،
 
محمدرضا شجریان نماد ساده‌زیستی بود. او زندگی‌اش را وقف موسیقی، ادبیات کلاسیک پارسی و عرفان کرد. به گفته Jean During در The Spirit of Sounds: The Unique Art of Persian Music (۲۰۰۳)، شجریان پدر به ندرت از زندگی شخصی‌اش سخن می‌گفت و ترجیح می‌داد در خلوت خود، به مطالعه حافظ و مولانا بپردازد. او از جنجال‌های رسانه‌ای دوری می‌کرد و زندگی‌اش حول محور هنر و تعهد اجتماعی می‌چرخید. شجریان حتی در اوج شهرت، از تجملات پرهیز داشت و خانه‌ای ساده در تهران و باغی در هشتگرد داشت.
 
 همایون، اما، شخصیتی چندوجهی و امروزی دارد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال است، موتورسواری می‌کند، اهل ورزش خشن بوکس است، در شبکه‌های اجتماعی فعال است، عکس‌هایی از سفرهایش به طبیعت و علاقه‌اش به ورزش و عکاسی منتشر می‌کند و با مخاطبانش ارتباطی صمیمی دارد. این تفاوت نسلی، او را به هنرمندی قابل‌لمس برای نسل Z تبدیل کرده است.
 
همایون در مصاحبه‌ای گفته بود: «من دوست دارم با مردمم نزدیک باشم، حتی اگر فقط یک عکس ساده باشد.» این صمیمیت، در مقابل وقار و جدیت پدر، او را به ستاره‌ای زمینی‌تر تبدیل کرده است.
 
در مقابل محمدرضا شجریان، به عنوان استاد آواز، عمیقاً به ردیف‌های موسیقی ایرانی وفادار بود. او معتقد بود که اصالت موسیقی سنتی باید حفظ شود و هرگونه نوآوری باید در چارچوب سنت باشد، دغدغه‌ای که همایون ندارد!
 
طبق تحلیل لادن نوشین در مقاله Improvisation as ‘Other’: Creativity in Persian Music (۲۰۰۳)، محمدرضا شجریان با اجرای آثاری مانند «مرغ سحر» و تأسیس گروه چاووش، موسیقی سنتی را به ابزاری برای هویت‌سازی ملی تبدیل کرد.
 
 شجریان پدر حتی ساز‌های جدیدی مانند صراحی طراحی کرد، اما این نوآوری‌ها هرگز از ریشه‌های سنتی فاصله نگرفت. همایون شجریان، در مقابل، رویکردی جسورانه‌تر به نوآوری دارد. او در پروژه‌هایی مانند «آرایش غلیظ» با آهنگسازانی، چون سهراب پورناظری همکاری کرد و به موسیقی تلفیقی روی آورد. این انتخاب، گاهی انتقاد طرفداران سنتی را برانگیخت، اما همایون در مصاحبه با Financial Times (۲۰۱۹) گفت: «من می‌خواهم موسیقی ایرانی را به گوش نسل جدید برسانم، حتی اگر به زبان پاپ باشد.» این روحیه کنجکاو و منعطف، او را از پدر متمایز می‌کند، چون پدر به کمال‌گرایی در سنت شهره بود.
 
سئوال مهم‌تر اینکه چرا خیابان؟ چرا باید چنین مسائل به ظاهر ساده‌ای، در قاب یک بحران دیده شود؟ آیا برایمان قابل تصور است روزی صداوسیما، به عنوان رسانه ملی، هم شجریان را نشان بدهد هم حاج منصور ارضی را؟!
محمدرضا شجریان در دوران پهلوی دوم، با اجرای آثاری مانند «شب‌نورد» و «زبان آتش»، صدای مقاومت و اعتراض علیه جریان حاکم شد. محمدرضا شجریان در ابتدای انقلاب تحت تاثیر جریان‌های چپ - که نمادش در موسیقی ایرانی، هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی -بودند، قرار گرفت، اما به سرعت از آن جریان فکری فاصله گرفت. همایون، اما از ابتدای زندگی هنری اش در فضای غیر سیاسی و البته غیر سنتی قرار داشت.
 
 بعد از انقلاب هم در جریان حوادث ۱۳۸۸، محمدرضا شجریان علناً از معترضان حمایت کرد و علیه رئیس جمهور احمدی نژاد و جمله معروفش "خس و خاشاک" موضع گرفت، البته محدودیت‌هایی هم در مقابل برای او به ارمغان آورد. همایون، اما، رویکردی محتاط‌تر دارد. همایون شجریان ا از بیانیه‌های صریح سیاسی پرهیز می کند اما ابایی از به دیدار مسئولان رفتن ندارد، برخلاف پدر. همایون شجریان در مصاحبه‌ای گفت: «من با موسیقی‌ام حرف می‌زنم، نه با سیاست.»
 
 سوم دی ماه سال ۱۳۹۲ خبری مبنی بر دیدار و حضور غیررسمی و بدون اطلاع قبلی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و همسرش در منزل محمدرضا شجریان منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهور به همراه همسرش در یک دیدار غیررسمی و بدون اطلاع قبلی به منزل محمدرضا شجریان استاد آواز موسیقی کشور رفته و با وی دیدار کرده است. محمدرضا شجریان در این دیدار به شوخی به روحانی گفته بود: حالا که شما منزل ما آمدید، ما هم می‌توانیم سرزده خانه شما بیاییم؟!
 
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
 
 محمدرضا شجریان، با وقار و جدیتش، شخصیتی اسطوره‌ای داشت. او در اجرا‌ها و مصاحبه‌ها، رفتاری رسمی و محترم نشان می‌داد و به ندرت به شوخی یا صمیمیت روی می‌آورد. مخاطبانش او را «استاد» می‌خواندند و رابطه‌ای عمیق، اما رسمی با او داشتند. این فاصله، به شجریان پدر، جایگاه یک قهرمان ملی داد. دقیقا بر خلاف همایون شجریان که علاقه‌ای به داشتن عنوان "استاد" ندارد و البته بسیار کنسرت دوست دارد!
 
سیاست زدگی و حساسیت و ترکش‌های دوقطبی در کشور به گونه‌ای است که باید این سئوال را ابتدا پرسید، آیا اصولا کنسرت میدان آزادی همایون شجریان برگزار می‌شود یا در لحظه آخر، دچار تیر غیب می‌شود؟!  
 
سئوال مهم‌تر اینکه چرا خیابان؟ چرا باید چنین مسائل به ظاهر ساده‌ای، در قاب یک بحران دیده شود؟ آیا برایمان قابل تصور است روزی صداوسیما، به عنوان رسانه ملی، هم شجریان را نشان بدهد هم حاج منصور ارضی را؟! واقعیت این است که ناهنجاری‌ها و تنگ نظری‌های عمیق در صداوسیما، خود دلیل بسیاری از تنش ها، دو دوقطبی‌ها و حساسیت‌ها و مشکلات فرهنگی است، اگر صداوسیما همه ایران و ایرانی‌ها را نشان دهد، دیگر جایی برای خیابان و نگرانی هایش وجود ندارد!، راستی فکر می‌کنید آیا همایون شجریان ترانه نمادین و بشدت سیاسی"مرغ سحر" را در میدان آزادی اجرا خواهد کرد؟ / دکتر کریم رامه
 
نظر شما چیست؟
اشتراک گذاری
برچسب ها
همایون شجریان محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان و همایون شجریان کنسرت همایون شجریان کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی تاریخ موسیقی ایران ابراهیم رئیسی حسن روحانی انتخابات ۹۶
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همایون و این اتفاق نامیمون؛ هنر آواز زیر بلیت یک بانک
همایون شجریان تصویری از علائم حیاتی پدر منتشر کرد
واکنش همایون شجریان به ادعای احمدی نژاد
توضیح همایون شجریان درباره آلبوم جدید استاد شجریان
روایت فوت شجریان و سخنان همایون درباره تشییع
روحانی و رئیسی چه کتاب هایی را نوشته اند؟
ز دست محبوب ؛ محمدرضا و همایون شجریان
واکنش‌های بسیار تند به تعیین تکلیف حجاریان برای شجریان
اشک‌های همایون بر سر مزار پدر
روایت همایون شجریان از دوران کودکی‌اش
استاد محمدرضا شجریان بدرود حیات گفت
همایون شجریان: حال پدر رو به بهبودی است
توضیح همایون شجریان درباره وضعیت پدرش
حرف‌های محمدرضا شجریان درباره همایون شجریان
اطلاعیه بیمارستان جم درباره وضعیت محمدرضا شجریان
همایون شجریان: مراسم پدرم را سیاسی نکنید
فرزند شهید روی آنتن: تتلو بغل رئیسی می‌نشیند و شجریان خانه نشین می‌شود
همایون: هزاردستان موسیقی ایران را به خاک سپردیم
آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان از زبان همایون/اقدام وزارت اطلاعات احمدی‌نژاد برای شنود از هاشمی
جدیدترین اظهارات همایون شجریان درباره حال پدرش
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z0x
tabnak.ir/005Z0x