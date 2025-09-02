زوج سارق طلا دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جعفر عباسعلی پور شامگاه سه شنبه در گفت گویی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازههای جواهر فروشی هسته مرکزی شهر قم که طی مدت زمان کوتاهی نگرانی اصناف و شهروندان را به دنبال داشت، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه با دستور مقام قضائی و در راستای وظایف ذاتی پلیس، پرونده در دستور کار تیم تخصصی پلیس آگاهی استان قرار گرفت و سارقان شامل یک مرد و همسر وی شناسایی شدند.
عباسعلی پور ادامه داد: سپس محل اختفای متهمان در استان تهران شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان قم طی یک عملیات غافلگیرکننده موفق به دستگیری متهمان شدند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری طلاجات مسروقه و البسه مورد استفاده در صحنههای سرقت کشف و ضبط گردید و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به استان قم منتقل شدند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید