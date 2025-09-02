En
زوج سارق طلا دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: زوج سارقی که طی مدتی طلافروشی‌های هسته مرکزی شهر را هدف سرقت‌های خود قرار داده بودند، در عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی قم در تهران به دام افتادند.
زوج سارق طلا دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جعفر عباسعلی پور شامگاه سه شنبه در گفت گویی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های جواهر فروشی هسته مرکزی شهر قم که طی مدت زمان کوتاهی نگرانی اصناف و شهروندان را به دنبال داشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با دستور مقام قضائی و در راستای وظایف ذاتی پلیس، پرونده در دستور کار تیم‌ تخصصی پلیس آگاهی استان قرار گرفت و سارقان شامل یک مرد و همسر وی شناسایی شدند.

عباسعلی پور ادامه داد: سپس محل اختفای متهمان در استان تهران شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان قم طی یک عملیات غافلگیرکننده موفق به دستگیری متهمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری طلاجات مسروقه و البسه مورد استفاده در صحنه‌های سرقت کشف و ضبط گردید و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به استان قم منتقل شدند.

