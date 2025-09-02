En
بمب جدید استقلال، بهترین گلزن آسیا آبی‌پوش شد!

خانم گل فوتسال آسیا به تیم زنان استقلال پیوست.
بمب جدید استقلال، بهترین گلزن آسیا آبی‌پوش شد!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان در حالی آغاز خواهد شد که تعداد تیم‌های شرکت کننده از ۸ به ۱۲ افزایش یافته و نکته جذاب این تصمیم، اضافه شدن تیم استقلال به مسابقات است. تیمی که هدایتش هم به شهناز یاری مربی باسابقه سپرده شده و نقل و انتقالاتش نیز در حال انجام است.

در همین خصوص تازه‌ترین خبر از انتقال مارال ترکمان به استقلال حکایت دارد. خبری که بمب نقل و انتقالات این فصل تابستان فوتسال زنان خواهد بود. ترکمان به عنوان  ستاره گلزن فوتسال ایران شناخته می‌شود و مورد تقدیر و تمجید کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا نیز قرار گرفته است.

ترکمان فصل پیش در پالایش نفت آبادان بازی کرد و کلیدی‌ترین بازیکن این تیم در رسیدن به مقام قهرمانی لیگ برتر بود و قرار است از حالا به بعد پیراهن استقلال را به تن کند.

هنوز باشگاه استقلال به صورت رسمی از مارال ترکمان رونمایی کرده، اما طبق خبر‌هایی دریافتی این انتقال نهایی شده و ترکمان را باید بازیکن فصل بعد آبی‌های تهرانی بدانیم.

برچسب ها
مارال ترکمان خانم گل استقلال خبر فوری
