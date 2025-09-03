En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد؛

کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت

بررسی ها نشان می دهد، کرمان موتور که این روزها برای خرید خودروساز دولتی خیز برداشته است، نتوانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۲۷
| |
1429 بازدید

کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت

شرکت کرمان‌موتور، یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان خصوصی ایران، از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با مونتاژ خودرو‌های کره‌ای مانند دوو آغاز کرد و سپس به تولید خودرو‌های چینی مانند جک، لیفان و محصولات برند KMC (J۷، X۵، T۸) روی آورد. این شرکت، زیرمجموعه گروه صنایع خودروسازی کرمان، در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم مستقر است و بیش از ۱۱ هزار کارمند و شبکه‌ای با بیش از ۱۳۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با وجود تحویل بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، عملکرد واقعی کرمان‌موتور به‌ویژه در خدمات پس از فروش، تجربه مشتریان را ناامید کرده است. گزارش حاضر بر اساس منابع خبری معتبر، گزارش‌های سازمان تعزیرات و بازخورد کاربران شبکه‌های اجتماعی، عملکرد انتقادی این شرکت را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌ها و خدمات ناکارآمد، اعتماد مشتریان را خدشه‌دار کرده است. وعده‌های توخالی

کرمان‌موتور که در وب‌سایت رسمی خود از وعده ارائه خدمات با کیفیت از طریق اپلیکیشن نوبت‌دهی، تصاویر نمایندگی‌ها و امداد نمایش می‌دهد. تا برگزاری آزمون‌های مهارتی کارکنان و افتتاح نمایندگی‌های جدید که به‌عنوان نشانه پیشرفت معرفی می شود، اما واقعیت فاصله زیادی با این ادعا‌ها دارد.

تأخیر در تحویل و تعمیرات

تحویل خودرو: یکی از شایع‌ترین انتقادات مشتریان، تأخیر‌های طولانی در تحویل خودرو است. برخی مشتریان ماه‌ها پس از پرداخت پیش‌پرداخت، همچنان منتظر دریافت خودرو هستند و در مواردی، مجبور به انتخاب مدل‌های گران‌تر شده‌اند.

تعمیرات و کمبود قطعات: گزارش‌های سازمان استاندارد و کیفیت ایران (ISQI) نشان می‌دهد شکایات عمده مربوط به خدمات پس از فروش، مشکلات رنگ، گیربکس و سیستم برقی است. کاربران حتی برای تعمیرات ساده مانند تعویض سنسور اکسیژن، تا سه ماه انتظار کشیده‌اند.

نمایندگی و قطعات غیر استاندارد 

هزینه‌های غیرمنطقی: هزینه سرویس‌های دوره‌ای در نمایندگی‌ها، حتی برای خدمات ساده، تا ۱۰ میلیون تومان گزارش شده است. گارانتی در بسیاری موارد پوشش نمی‌دهد و قطعات سالم غیرضروری تعویض می‌شوند.

کیفیت قطعات: استفاده از قطعات غیراصل باعث ابطال گارانتی بخش‌هایی مانند جلوبندی و سیستم برقی شده است و مشتریان را ناراضی کرده است.

سیستم نوبت دهی ناکارآمد!

اپلیکیشن نوبت‌دهی و خطوط تلفنی خدمات اغلب از کار افتاده و امکان رزرو آنلاین نوبت فراهم نیست. این مشکلات دسترسی به خدمات را دشوار کرده و حتی امداد در محل با تأخیر ارائه می‌شود.

افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت دلار

کرمان‌موتور در سال ۱۴۰۴ چندین بار قیمت خودرو‌های خود را افزایش داد، بدون آنکه کیفیت یا خدمات پس از فروش بهبود یافته باشد. افزایش‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی تنها بر اساس نوسانات نرخ ارز اعمال شده و فشار مالی زیادی بر مشتریان وارد کرده است.

گران‌فروشی: سازمان تعزیرات حکومتی کرمان‌موتور را به پرداخت جریمه ۲۶۸ میلیارد ریالی محکوم کرده است، اما این جریمه نسبت به گردش مالی شرکت، اثر ملموسی نداشته است.

نظرات مشتریان، موجی از نارضایتی

کاربران شبکه‌های اجتماعی به دفعات از خدمات ضعیف و تأخیر در تحویل شکایت کرده‌اند:

«سیستم پاسخگویی ضعیف و تأخیر چندماهه در تحویل خودرو حتی پس از پرداخت کامل وجه.»
«خودرو‌های KMC-A۵ مشکلات ایمنی دارند و خدمات پس از فروش افتضاح است.»
«خطای انسانی در چک ضمانت و عدم پاسخگویی، این است تکریم مشتری؟»
«۶ ماه تأخیر در تحویل، مشکلات برقی و واشر سرسیلندر در ۷ هزار کیلومتر.»

به گزارش تابناک، کرمان‌موتور، در ارائه خدمات منصفانه و باکیفیت ناکام مانده است. تأخیر‌های طولانی، خدمات پس از فروش ضعیف، هزینه‌های بالا، کمبود قطعات و افزایش مکرر قیمت‌ها، اعتماد مشتریان را خدشه‌دار کرده است. تا زمانی که کرمان‌موتور رویکرد خود را تغییر ندهد، این شرکت به جای خدمت به صنعت خودرو ایران، به منبعی برای نارضایتی و سرخوردگی مشتریان تبدیل می شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمان خودرو تولید خودرو واردات خودرو وزارت صمت حسین مرعشی خودروسازی‌ سایپا
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ده‌ها هزار متقاضی خودروی خارجی مردود شدند/ ۴۳ هزار میلیارد تومان به اشتباه مسدود شده بود؟ / مقصر کیست؛ بانک یا متقاضی؟
چراغ سبز دولت برای واردات خودروهای کارکرده / لایحه دولت به بن بست هیات عالی نظارت می خورد؟
تکلیف واردات ۲۰۰ هزار خودرو چه می‌شود؟ / پاسخ مقام مسئول: هماهنگی بین نهاد‌ها نیاز به روغن‌کاری دارد تا خودرو وارد شود!
شش ماه گذشت؛ چرا وعده واردات ۲۰۰ هزار خودروی خارجی محقق نشد؟
چرا چرخ‌ ایران‌خودرو و سایپا می‌لنگد؟!
تولید خودرو داخلی در ۹ ماه از یک میلیون گذشت/ قیمت خودرو نسبت به ابتدای سال ۲۶ درصد کاهش یافته/ انصراف نیمی از متقاضیان خودرو در سامانه
هدف‌گذاری برای واردات ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲
مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمدید شد
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
۰/۵درصد واردات اتوبوس محقق شد
کشف قیمت واقعی خودرو در بورس کالا / آخرین وضعیت قرعه کشی خودرو / تابوی واردات خودرو شکسته شد / یک میلیون خودرو در راه است و بازار اشباع خواهد شد
بانک مرکزی باید «یک میلیارد یورو» برای واردات خودرو تامین کند/ خودرو‌ی وارداتی صرفاً چینی نیست/ ۹۰ هزار خودرو امسال وارد می‌شود/ خودروی شش هزار دلاری، اقتصادی است/ فروردین ۱۴۰۲؛ زمان حذف کامل قرعه‌کشی خودرو
درخواست سایپا برای افزایش قیمت کارخانه خودرو
سامانه قرعه کشی وزارت صمت سبب ضربه به خودروسازان خصوصی شد
اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط مدیران گروه خوروسازی سایپا/ عرضه محصولات جدید سایپا کشور را از انواع مشابه خارجی بی نیاز می کند
نظر یک واردکننده درباره عاقبت ورود خودرو به کشور
برخی‌ به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند؛ می‌گویند با ۱۰ هزار دلار چه خودرو‌هایی می‌خواهد وارد کشور شود؟ / زیان خودروسازان با افزایش قیمت جبران می‌شود؟
آخرین وضعیت طرح واردات خودرو
آخرین وضعیت تولید خودرو از زبان سخنگوی وزارت صمت
تولید خودرو به یک‌ میلیون و ۲۲۰ هزار دستگاه می‌رسد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005Z0l
tabnak.ir/005Z0l