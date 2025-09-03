کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت

شرکت کرمانموتور، یکی از بزرگترین خودروسازان خصوصی ایران، از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با مونتاژ خودروهای کرهای مانند دوو آغاز کرد و سپس به تولید خودروهای چینی مانند جک، لیفان و محصولات برند KMC (J۷، X۵، T۸) روی آورد. این شرکت، زیرمجموعه گروه صنایع خودروسازی کرمان، در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم مستقر است و بیش از ۱۱ هزار کارمند و شبکهای با بیش از ۱۳۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با وجود تحویل بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، عملکرد واقعی کرمانموتور بهویژه در خدمات پس از فروش، تجربه مشتریان را ناامید کرده است. گزارش حاضر بر اساس منابع خبری معتبر، گزارشهای سازمان تعزیرات و بازخورد کاربران شبکههای اجتماعی، عملکرد انتقادی این شرکت را بررسی میکند و نشان میدهد چگونه سیاستها و خدمات ناکارآمد، اعتماد مشتریان را خدشهدار کرده است. وعدههای توخالی
کرمانموتور که در وبسایت رسمی خود از وعده ارائه خدمات با کیفیت از طریق اپلیکیشن نوبتدهی، تصاویر نمایندگیها و امداد نمایش میدهد. تا برگزاری آزمونهای مهارتی کارکنان و افتتاح نمایندگیهای جدید که بهعنوان نشانه پیشرفت معرفی می شود، اما واقعیت فاصله زیادی با این ادعاها دارد.
تأخیر در تحویل و تعمیرات
تحویل خودرو: یکی از شایعترین انتقادات مشتریان، تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو است. برخی مشتریان ماهها پس از پرداخت پیشپرداخت، همچنان منتظر دریافت خودرو هستند و در مواردی، مجبور به انتخاب مدلهای گرانتر شدهاند.
تعمیرات و کمبود قطعات: گزارشهای سازمان استاندارد و کیفیت ایران (ISQI) نشان میدهد شکایات عمده مربوط به خدمات پس از فروش، مشکلات رنگ، گیربکس و سیستم برقی است. کاربران حتی برای تعمیرات ساده مانند تعویض سنسور اکسیژن، تا سه ماه انتظار کشیدهاند.
نمایندگی و قطعات غیر استاندارد
هزینههای غیرمنطقی: هزینه سرویسهای دورهای در نمایندگیها، حتی برای خدمات ساده، تا ۱۰ میلیون تومان گزارش شده است. گارانتی در بسیاری موارد پوشش نمیدهد و قطعات سالم غیرضروری تعویض میشوند.
کیفیت قطعات: استفاده از قطعات غیراصل باعث ابطال گارانتی بخشهایی مانند جلوبندی و سیستم برقی شده است و مشتریان را ناراضی کرده است.
سیستم نوبت دهی ناکارآمد!
اپلیکیشن نوبتدهی و خطوط تلفنی خدمات اغلب از کار افتاده و امکان رزرو آنلاین نوبت فراهم نیست. این مشکلات دسترسی به خدمات را دشوار کرده و حتی امداد در محل با تأخیر ارائه میشود.
افزایش قیمتها به بهانه افزایش قیمت دلار
کرمانموتور در سال ۱۴۰۴ چندین بار قیمت خودروهای خود را افزایش داد، بدون آنکه کیفیت یا خدمات پس از فروش بهبود یافته باشد. افزایشهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی تنها بر اساس نوسانات نرخ ارز اعمال شده و فشار مالی زیادی بر مشتریان وارد کرده است.
گرانفروشی: سازمان تعزیرات حکومتی کرمانموتور را به پرداخت جریمه ۲۶۸ میلیارد ریالی محکوم کرده است، اما این جریمه نسبت به گردش مالی شرکت، اثر ملموسی نداشته است.
نظرات مشتریان، موجی از نارضایتی
کاربران شبکههای اجتماعی به دفعات از خدمات ضعیف و تأخیر در تحویل شکایت کردهاند:
«سیستم پاسخگویی ضعیف و تأخیر چندماهه در تحویل خودرو حتی پس از پرداخت کامل وجه.»
«خودروهای KMC-A۵ مشکلات ایمنی دارند و خدمات پس از فروش افتضاح است.»
«خطای انسانی در چک ضمانت و عدم پاسخگویی، این است تکریم مشتری؟»
«۶ ماه تأخیر در تحویل، مشکلات برقی و واشر سرسیلندر در ۷ هزار کیلومتر.»
به گزارش تابناک، کرمانموتور، در ارائه خدمات منصفانه و باکیفیت ناکام مانده است. تأخیرهای طولانی، خدمات پس از فروش ضعیف، هزینههای بالا، کمبود قطعات و افزایش مکرر قیمتها، اعتماد مشتریان را خدشهدار کرده است. تا زمانی که کرمانموتور رویکرد خود را تغییر ندهد، این شرکت به جای خدمت به صنعت خودرو ایران، به منبعی برای نارضایتی و سرخوردگی مشتریان تبدیل می شود.
