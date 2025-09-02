En
گوشت قرمز گران شد

قیمت گوشت قرمز در یک هفته اخیر سه تا چهار درصد افزایش پیدا کرد.
گوشت قرمز گران شد

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ با وجود آنکه فعالان صنفی از ثبات نسبی بازار گوشت قرمز سخن می‌گویند، اما افزایش هزینه نهاده‌های دامی و فشار بر دامداران، همچنان سایه خود را بر آینده این بازار گسترده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه گوشت در شرایط فعلی با مشکل جدی مواجه نیست و حتی در فصل سرما نیز برنامه‌هایی برای جلوگیری از کمبود تدارک دیده شده است. با این حال، رشد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف و کاهش قدرت خرید خانوارها، چالش‌هایی است که می‌تواند معادلات بازار گوشت را دستخوش تغییر کند.

توزیع گوشت قرمز در وضعیت مطلوبی قرار دارد/ قیمت‌ها در یک هفته اخیر ۳ تا ۴ درصد رشد داشته است

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران، درباره وضعیت عرضه گوشت قرمز عنوان کرد: توزیع گوشت قرمز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مشکلی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد.

ملکی درباره وضعیت قیمت‌ها تشریح کرد: قیمت گوشت قرمز نسبت به بسیاری از کالا‌ها در وضعیت پایدارتری قرار دارد، اما در یک هفته اخیر، قیمت‌ها بین ۳ تا ۴ درصد رشد داشته است.

واردات گوشت قرمز برای جلوگیری از کاهش عرضه در زمستان انجام می‌شود

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای جلوگیری از کاهش عرضه در فصل زمستان انجام شده؟ تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام اقداماتی برای جلوگیری از کاهش عرضه در فصل زمستان انجام داده که ازجمله این اقدامات می‌توان به واردات اشاره کرد.

او افزود که در حال حاضر هم واردات انجام می‌شود، اما مقدار آن محدود است.

گرانی نهاده‌های دامی مشکل اصلی دامداران است

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران درباره شرایط فعلی تولید عنوان کرد: در شرایط فعلی به دلیل گرانی نهاده‌های دامی، دامداران دام خود را در بازار عرضه می‌کنند و از طرفی، قدرت خرید مردم هم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است

ناترازی انرژی به تولید دام و طیور رسید / گرمای هوا شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است

ملکی درباره تأثیر ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی گوشت قرمز توضیح داد: ناترازی انرژی بر واحد‌های مرتبط با دام سبک و سنگین کمتر بوده، اما بر بخش طیور تأثیر بیشتری گذاشته است. از طرفی، گرمای هوا هم بر این حوزه تأثیرگذار بوده است.

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است به دلیل شرایط موجود در واحد‌های تولیدی دام و طیور تولیدکنندگان از این حوزه خارج شوند؟ گفت: در شرایط فعلی، تولید مقرون به‌صرفه است، اما گرمای هوا شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.

