"ماکسیم پروو"، وزیر امور خارجه بلژیک، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که بلژیک در مجمع عمومی سازمان ملل، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و تحریم‌های شدیدی علیه اسرائیل اعمال خواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این خبر پس از اقدامات مشابه استرالیا، انگلیس، کانادا و فرانسه، به فشارهای بین‌المللی بر رژیم اسرائیل افزود.

طبق گزارش رویترز، او تاکید کرد: تصمیم گرفته‌ایم که در سطح اروپا به اقدامات مربوط به تعلیق همکاری با اسرائیل رأی مثبت بدهیم.

پروو افزود که این تصمیم «با توجه به فاجعه انسانی که در فلسطین، به‌ویژه در غزه، در حال وقوع است و در پاسخ به خشونتی که اسرائیل در نقض قوانین بین‌المللی مرتکب شده است»، گرفته شده است.

این اقدام به عنوان یک سیگنال سیاسی نیز با هدف محکومیت گسترش شهرک‌سازی و حضور نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی توصیف شده است.

