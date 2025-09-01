درخواست ۶۰۰ مقام اسرائیلی از ترامپ برای توقف جنگ غزه

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ۶۰۰ مقام ارشد و دیپلمات اسرائیلی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستند به جنگ غزه پایان دهد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که ۶۰۰ مقام ارشد و دیپلمات اسرائیلی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستند به جنگ غزه پایان دهد.

این خبر در حالی است که «اوفیر آکونیس» سرکنسول رژیم صهیونیستی در نیویورک، درباره رابطه بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی است، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت: «دستیابی به این پیروزی و هماهنگی بی سابقه مبارکمان باشد».

در تازه ترین موضع گیری گروه های فلسطینی علیه مشارکت آمریکا در نسل کشی ملت فلسطین در نوار غزه، جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: دولت آمریکا عملاً رهبری جنگ نسل‌کشی و سازماندهی نبرد پاکسازی نژادی در شهر غزه را بر عهده دارد.

در این بیانیه تأکید شده است که بازدید سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی از یک شهرک صهیونیستی در بیت لحم، همدستی واشنگتن در جنایات علیه مردم ما را تأیید می‌کند.