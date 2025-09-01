شوک بزرگ کنکور تجربی؛ فقرا حذف شدند!

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ از میان داوطلبانی که رتبه زیر ۳ هزار کسب کردهاند، تنها ۱۳۵ نفر از دهکهای کمدرآمد و دارای وضعیت اقتصادی به شدت ضعیف هستند.
این یعنی سهم محرومترین اقشار از بهترین رتبههای کنکور، تنها ۴.۵ درصد بوده است.
در نقطه مقابل، ۱۵۶۳ نفر از این رتبههای طلایی، یعنی بیش از نیمی از کل رتبههای زیر ۳ هزار، متعلق به ثروتمندترین دهکهای جامعه هستند.
به بیان سادهتر، بیشترین شانس موفقیت در بزرگترین آزمون کشور، برای ثروتمندان رزرو شده است.
نکته تکاندهنده دیگر اینکه طبق این آمار، نزدیک به ۷۵ درصد رتبههای برتر کنکور تجربی تنها از میان ۴ دهک بالای اقتصادی انتخاب شدهاند.
موضوعی که بار دیگر نشان میدهد پول، مسیر موفقیت در آموزش را تعیین میکند.
