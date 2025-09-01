کاهش تدریجی قطع برق واحدهای صنعتی و خانگی

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به کاهش تدریجی محدودیت‌های برق در واحدهای تولیدی و مشترکان خانگی، گفت: هرچه به پایان تابستان نزدیک شویم بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها رفع خواهد شد؛ همچنین اگر روند توسعه انرژی خورشیدی در کشور ادامه یابد، ظرف یک تا دو سال آینده مشکل ناترازی برق برطرف می‌شود.

به گزارش تابناک، حشمت‌الله عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کسری برق در استان تهران، اظهار کرد: در استان تهران حدود سه هزار مگاوات کسری برق در زمان پیک مصرف داریم که برای جبران آن یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شده و با جدیت در حال پیگیری است. بخش قابل توجهی از این کسری قرار است از محل انرژی خورشیدی، نیروگاه‌های CHP و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

سه هزار مگاوات کسری برق در استان تهران در زمان پیک مصرف

سیاست‌های تشویقی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وی با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اثرگذار بوده است، افزود: با حذف استعلامات در آیین‌نامه، میل به سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۹ هزار مگاوات پروانه بهره‌برداری صادر شده است. البته این عدد به معنای تحقق همین میزان انرژی خورشیدی نیست، چرا که بخشی از سرمایه‌گذاران توان مالی یا فنی لازم را ندارند و ممکن است طرح‌ها به نتیجه نرسد. با این حال، هم‌اکنون حدود هزار و ۸۷ مگاوات پروژه در دست اجراست و تمام تلاش ما این است که امسال هزار مگاوات به شبکه وصل شود و مابقی نیز تا پایان دولت تکمیل خواهد شد.

استان تهران ظرفیت مطلوبی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد

واگذاری بیش از ۱۳۰۰ هکتار از اراضی بی‌کیفیت و معادن متروکه استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی

معاون استاندار تهران ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته کل ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در تهران تنها ۳۲ مگاوات بوده است، در حالی که این استان با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و زاویه مناسب تابش، شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد. تاکنون ۱۳۰۰ هکتار از اراضی بی‌کیفیت و معادن متروکه استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده و هیچ‌گونه تعرضی به اراضی درجه یک کشاورزی صورت نگرفته است.

حذف محدودیت‌های برق ساعتی واحدهای تولیدی استان تهران

عسگری با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق در شرایط ناترازی، تأکید کرد: تا زمانی که کمبود برق به طور کامل جبران نشود، فشار محدودیت‌ها به جامعه وارد خواهد شد؛ هرچند تلاش شده عدالت در این زمینه رعایت شود. در گذشته علاوه بر قطع برق واحدهای تولیدی به مدت دو روز در هفته، از ساعت ۶ تا ۱۲ شب نیز برای این واحدهای تولیدی محدودیت اعمال می‌شد، اما اکنون این محدودیت ساعتی حذف شده و تنها محدودیت دو روز در هفته باقی مانده است.

بخش قابل توجهی از محدودیت‌های برق تا پایان تابستان برداشته می‌شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه به پایان تابستان و کاهش دما نزدیک‌تر شویم، بخش قابل توجهی از محدودیت‌ها برداشته خواهد شد؛ گرچه نمی‌توان گفت به صفر می‌رسد. اگر توسعه انرژی خورشیدی در کشور با همین جدیت ادامه پیدا کند، ظرف یکی تا دو سال آینده ناترازی برق برطرف خواهد شد.