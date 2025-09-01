به دنبال انتشار اخباری درباره عدم صدور روادید برای رئیس تشکیلات خودگردان و هیات همراه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد که ایالات متحده آمریکا صدور ویزا برای تقریباً همه دارندگان گذرنامه فلسطینی را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس این گزارش، این محدودیت‌ها فراتر از محدودیت‌هایی است که دولت دونالد ترامپ قبلاً برای بازدیدکنندگان از غزه اعلام کرده بود.

این روزنامه به نقل از مقامات ناشناس گزارش داد که این محدودیت‌ها مانع از سفر فلسطینی‌ها به خاک آمریکا برای درمان پزشکی، شرکت در دانشگاه و سفرهای تجاری می‌شود.

وزارت امور خارجه آمریکا دو هفته پیش اعلام کرد که در حال انجام بررسی «کامل و جامع» است و صدور تمام ویزاهای بازدیدکنندگان برای افراد اهل غزه را متوقف می‌کند، اقدامی که توسط گروه‌های طرفدار فلسطین محکوم شده است.

ممنوعیت سفر محمود عباس به نیویورک

ایالات متحده همچنین از صدور روادید برای رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز خودداری خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تأیید کرد، ایالات متحده پیش از جلسه مجمع سازمان ملل در ماه سپتامبر، شروع به رد و لغو روادید از اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) کرده است.

این اقدام درحالیست که طبق توافقی که به عنوان میزبان سازمان ملل در نیویورک صورت گرفته، واشنگتن نباید از صدور روادید برای مقاماتی که برای شرکت در مجمع عمومی به این نهاد جهانی می‌روند، خودداری کند.وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، «دولت ترامپ به صراحت گفته است، منافع امنیت ملی ما حکم می‌کند که سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را به خاطر عدم رعایت تعهداتشان و تضعیف چشم‌انداز صلح، پاسخگو نگه داریم.»

این اقدام جدید، دولت ترامپ را بیش از پیش با دولت افراطی رژیم صهیونیستی که تشکیل کشور فلسطین را رد می‌کند، همسو می‌کند.