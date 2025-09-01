سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت سالگرد ربایش امام موسی صدر تاکید کرد که مرام و میراث او همچنان زنده و الهام‌بخش است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اسماعیل بقایی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی «ایکس» به مناسبت سالگرد ربایش امام موسی صدر نوشت: ۴۷ سال از ناپدید شدن امام موسی صدر می‌گذرد اما مرام و میراث او همچنان زنده و الهام‌بخش است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در زمانه‌ای که منطقه ما با ناامنی فزاینده مواجه شده و ثبات و یکپارچگی کشورها در معرض فتنه‌های بی‌سابقه قرار دارد، اندیشه و آرای امام موسی صدر بسان چراغ فروزانی است که مسیر وحدت، همدلی و استقامت را به ما نشان می‌دهد.