بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت سالگرد ربایش امام موسی صدر تاکید کرد که مرام و میراث او همچنان زنده و الهام‌بخش است.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۴۷
279 بازدید
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اسماعیل بقایی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی «ایکس» به مناسبت سالگرد ربایش امام موسی صدر نوشت: ۴۷ سال از ناپدید شدن امام موسی صدر می‌گذرد اما مرام و میراث او همچنان زنده و الهام‌بخش است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در زمانه‌ای که منطقه ما با ناامنی فزاینده مواجه شده و ثبات و یکپارچگی کشورها در معرض فتنه‌های بی‌سابقه قرار دارد، اندیشه و آرای امام موسی صدر بسان چراغ فروزانی است که مسیر وحدت، همدلی و استقامت را به ما نشان می‌دهد.

 

اسماعیل بقایی امام موسی صدر خبر فوری سالگرد وزارت امور خارجه
