En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای

کد خبر: ۱۳۲۵۸۴۶
| |
1193 بازدید
|
۱
عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین شانگهای رئیس جمهور مسعود پزشکیان عکس دسته جمعی خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است
رئیس‌جمهور عازم چین شد
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم چین شد
توضیحات عراقچی درباره دستورکار نشست شانگهای
استقبال از پزشکیان در شهر تیانجین
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
رئیس قوه قضاییه به چین می‌رود
در بورس آتی شانگهای چه محصولاتی معامله می شود؟
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین
«پوتین» و پزشکیان در پکن دیدار می‌کنند
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
اعلام موضع سازمان شانگهای درباره تایوان
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
کرونا در ۱۴ روز با بزرگترین شهر چین چه کرد
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در چین
اعتراضات شبانه هنگ‌کنگی‌ها پیش از دیدار کری لام و شی‌ جینپینگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
دوتاشون خودشون رو به پوتین چسبوندن به نحوی که نظم پرچم ها رو به هم ریختن. پوتین دوست داشتنی.
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۷۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۵۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Yuc
tabnak.ir/005Yuc