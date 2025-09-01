۱۰/شهريور/۱۴۰۴
بین الملل
»
چین
بازدید
1193
1193
بازدید
۱
پ
عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای
کد خبر:
۱۳۲۵۸۴۶
تاریخ انتشار:
۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۰
01 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۸۴۶
|
۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۰
01 September 2025
|
1193
بازدید
1193
بازدید
|
۱
برچسب ها
چین
شانگهای
رئیس جمهور
مسعود پزشکیان
عکس دسته جمعی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
مطالب مرتبط
بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است
رئیسجمهور عازم چین شد
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
رئیسکل بانک مرکزی عازم چین شد
توضیحات عراقچی درباره دستورکار نشست شانگهای
استقبال از پزشکیان در شهر تیانجین
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
رئیس قوه قضاییه به چین میرود
در بورس آتی شانگهای چه محصولاتی معامله می شود؟
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
ماموریت رئیسجمهور به ۳ وزیر
نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین
«پوتین» و پزشکیان در پکن دیدار میکنند
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
اعلام موضع سازمان شانگهای درباره تایوان
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
کرونا در ۱۴ روز با بزرگترین شهر چین چه کرد
پزشکیان: اشکال میگیرند، حال آنکه نمیدانند ما چه میکنیم
روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در چین
اعتراضات شبانه هنگکنگیها پیش از دیدار کری لام و شی جینپینگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
دوتاشون خودشون رو به پوتین چسبوندن به نحوی که نظم پرچم ها رو به هم ریختن. پوتین دوست داشتنی.
آخرین اخبار
معاون پزشکیان: فیلترشکنها عامل نفوذ و جاسوسی بودند
مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک اجرا می شود؟
شمشیر یمن برای رژیم صهیونیستی از رو بسته شد
رئیسجمهور: شانگهای باید به سمت صلح جهانی حرکت کند
پزشکیان: طرح چین برای حکمرانی جهانی، مورد استقبال ایران است
افشای خوابی که ترامپ برای نوار غزه دیده است
زلزله در افغانستان جان ۲۵۰ نفر را گرفت
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهامبخش است
آمریکا صدور ویزا برای فلسطینیها را متوقف کرد
بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است
عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای
هوش مصنوعی چهطور فراستی را تقلید میکند؟/«میخوایم به یه فیلمنامه ماقبل نقد بپردازیم!»
جدیدترین پست ترامپ از وضعیت سلامتیاش
زلزله ۴.۶ ریشتری در استان کرمان
«بانک توسعه تعاون» زیر بار بدهیهای مشکوکالوصول/ ۱۷ هزار میلیاردی که بازنگشته است!
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمیتوانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعهنویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۷۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۵۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۷۲ نظر)
