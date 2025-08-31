پیام رئیس قوه قضاییه برای قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پیامی قهرمانی غرورآفرین ملیپوشان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را تبریک گفت و ضمن قدردانی از تلاش و کوشش ثمربخش قهرمانان کشورمان و کادر فنی و مدیریتی تیم والیبال جوانان، برای همه آنان در مسیر قهرمانی و زندگی شخصی آرزوی توفیق کرد.
تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که با کسب ۸ پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابتها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.
