۱۰/شهريور/۱۴۰۴
Monday 01 September 2025
۰۲:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
3
3
بازدید
پ
خرما و آب: ترکیبی ساده ؛ انرژی بی پایان
اگر به دنبال کامل ترین غذای دنیا هستید، کافی است به خرما نگاهی بیندازید. این میوه باستانی، نه تنها سرشار از انرژی است، بلکه به تنهایی می تواند ضامن بقای انسان باشد.
کد خبر:
۱۳۲۵۷۷۰
تاریخ انتشار:
۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
01 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۷۷۰
|
۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
01 September 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
خرما
خواص خرما
منیزیم
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکاندهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیمکشی میکند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدویکیا دست نخورده میماند
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معجزه این خوراکی در جوان نگه داشتن پوست صورت
بهبود سلامت دستگاه گوارش با مصرف برخی مواد معدنی
برداشت رُطب در گرمای ۵۰ درجه
راهنمای تصویری خرماشناسی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمیدانستید
چگونه بوی بد دهان را درمان کنیم؟
کار غیراخلاقی چت باتهای متا با تیلور سوئیفت و سلنا گومز
تصادف و مصدومیت وکیل سابق ترامپ و حامی منافقین
امام عصر ما امشب عزادار است ؛ حسین طاهری
توضیحات محمد اسلامی درباره ماموریت بازرسان آژانس
سقوط و انفجار شیء ناشناس در دریای سرخ
تصویر جعلی یهود از رنج در دوران عباسیان/جهبذان دربار و تخریبکنندگان قبور ائمه یهودی بودند
صلابت در میان خاکستر/وقتی بزهدیدگی جمعی تبدیل به فرصت انسجام مردم ایران شد
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
نرخ تورم کالاهای خوراکی اعلام شد
رد مصوبه پزشکیان از سوی قالیباف
زلزله شدید در مرز افغانستان و پاکستان/ کابل لرزید
عکس | رونمایی باشگاه المپیاکوس از مهدی طارمی
توصیههای ابطحی به وزیر اطلاعات درباره نفوذیها
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمیتوانند با ایران مقابله کنند
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعهنویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
مرگ ترامپ در هالهای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YtO
tabnak.ir/005YtO
کپی شد