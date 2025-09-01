خرما و آب: ترکیبی ساده ؛ انرژی بی پایان

اگر به دنبال کامل ترین غذای دنیا هستید، کافی است به خرما نگاهی بیندازید. این میوه باستانی، نه تنها سرشار از انرژی است، بلکه به تنهایی می تواند ضامن بقای انسان باشد.