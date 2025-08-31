\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u062a\u0627\u062c\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0647\u06cc\u0627\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u0641\u062a\u062d\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0627\u067e\u06cc\u0646\u062a\u0648 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.\n