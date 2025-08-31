En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جدید فروش آپارتمان در شهر تهران

بررسی از نبض بازار فروش آپارتمان‌های میان متراژ با سن بنای متفاوت از محلات منتخب در منطقه 15 تا 19، قیمت متوسط 58 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در هفته ابتدایی شهریور برای خانه‌های عرضه شده در سامانه‌های برخط فروش آپارتمان منعکس کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۸۱
| |
1198 بازدید
قیمت جدید فروش آپارتمان در شهر تهران

بررسی از نبض بازار فروش آپارتمان‌های میان متراژ با سن بنای متفاوت از محلات منتخب در منطقه 15 تا 19، قیمت متوسط 58 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در هفته ابتدایی شهریور برای خانه‌های عرضه شده در سامانه‌های برخط فروش آپارتمان منعکس کرد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد: در این بررسی که فایل‌های ارائه شده در هفته ابتدایی شهریور ماه را مورد بررسی قرار داد، کف قیمت پیشنهادی برابر ۳۲‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که این رقم قیمت پیشنهادی برای فروش یک واحد ۷۵متری در منطقه یافت‌آباد جنوبی، باعمر بنای ۱۶ سال است. 

همچنین در بررسی انجام شده در محلات منتخب منطقه ۱۵ تا ۱۹، بیشترین قیمت پیشنهادی برای فروش نیز ۸۵‌میلیون تومان و مربوط به آپارتمانی نوساز در محله تختی بود. البته طبیعتا در این بازه زمانی واحدهایی با کف قیمت کمتر یا سقف نرخ بالاتر نیز برای فروش به بازار عرضه شده، اما تلاش شد تا داده‌های اعلامی از توزیع نسبتا خوبی برخوردار باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خانه قیمت آپارتمان تهران مناطق تهران خرید و فروش ملک خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدیدترین قیمت آپارتمان در تهران
ارزان‌ترین واحدی که می‌توان در تهران خرید+ جدول
خانه‌های بالای ۵ میلیارد در کجای تهران هستند؟
اجاره‌بهای نجومی در شمال تهران؛ خانه‌ها خالی است!
قیمت خانه‌ها در منطقه ۲۲ سر به فلک کشید
قیمت جدید فروش آپارتمان در تهران
ساکنان تهران دنبال این خانه‌ها هستند+ جدول
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران +جدول
قیمت آپارتمان‌های ۱۰ سال ساخت در تهران
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۷ تیر ۱۴۰۱
مَسکن در جنوب تهران حکم طلا گرفت
قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران
قیمت خانه در تهران از اروپا بیشتر شده است!
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۶ دی ۱۴۰۰
قیمت جدید آپارتمان در مناطق مختلف تهران
قیمت آپارتمان در مناطق لوکس تهران
ارزان‌ترین و گران‌ترین منطقه تهران کجاست؟
خانه کلنگی در تهران متری چند؟
قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران+جدول
قیمت آپارتمان دو خوابه در تهران
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۷ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۴ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yrx
tabnak.ir/005Yrx