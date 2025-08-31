قیمت جدید فروش آپارتمان در شهر تهران

بررسی از نبض بازار فروش آپارتمان‌های میان متراژ با سن بنای متفاوت از محلات منتخب در منطقه 15 تا 19، قیمت متوسط 58 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در هفته ابتدایی شهریور برای خانه‌های عرضه شده در سامانه‌های برخط فروش آپارتمان منعکس کرد.

بررسی از نبض بازار فروش آپارتمان‌های میان متراژ با سن بنای متفاوت از محلات منتخب در منطقه 15 تا 19، قیمت متوسط 58 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در هفته ابتدایی شهریور برای خانه‌های عرضه شده در سامانه‌های برخط فروش آپارتمان منعکس کرد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد: در این بررسی که فایل‌های ارائه شده در هفته ابتدایی شهریور ماه را مورد بررسی قرار داد، کف قیمت پیشنهادی برابر ۳۲‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که این رقم قیمت پیشنهادی برای فروش یک واحد ۷۵متری در منطقه یافت‌آباد جنوبی، باعمر بنای ۱۶ سال است.

همچنین در بررسی انجام شده در محلات منتخب منطقه ۱۵ تا ۱۹، بیشترین قیمت پیشنهادی برای فروش نیز ۸۵‌میلیون تومان و مربوط به آپارتمانی نوساز در محله تختی بود. البته طبیعتا در این بازه زمانی واحدهایی با کف قیمت کمتر یا سقف نرخ بالاتر نیز برای فروش به بازار عرضه شده، اما تلاش شد تا داده‌های اعلامی از توزیع نسبتا خوبی برخوردار باشد.