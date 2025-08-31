En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرآیند کاهش دما از امروز آغاز می‌شود

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی با بیان اینکه طی پنج روز آینده بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف دارند، گفت: از امروز یکشنبه (۹ شهریور) روند کاهش نسبی دما در شمال‌شرق و شرق کشور آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۶۶
| |
409 بازدید
فرآیند کاهش دما از امروز آغاز می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای ایران اظهار کرد: طی پنج روز آینده اغلب مناطق کشور آسمانی صاف خواهند داشت و تنها طی سه روز آینده در دامنه‌های البرز واقع در استان مازندران افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از امروز یکشنبه (۹ شهریور) روند کاهش نسبی دما در شمال‌شرق و شرق کشور آغاز خواهد شد. همچنین در نیمه شرقی ایران به‌ویژه در شمال سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی طی پنج روز آینده وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی ادامه داد: تا روز دوشنبه (۱۰ شهریور) در برخی نقاط جنوب‌غرب کشور نیز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به گردوخاک و کاهش دید افقی شود.

وی تصریح کرد: امروز اهواز با بیشینه دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مرکز استان کشور خواهند بود.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت آب‌وهوای تهران گفت: آسمان پایتخت امروز (۹ شهریور) صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. دمای تهران در این روز بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گرمای هوا کاهش دما هواشناسی
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش بینی هوای امروز و فردا
وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در تهران
هوای شبانه کشور خنک‌تر می‌شود + نقشه دمایی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
ترامپ کجاست؟
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Yri
tabnak.ir/005Yri