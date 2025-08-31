«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی انصار الله یمن روز شنبه «محمد احمد مفتاح» را به عنوان سرپرست نخست وزیری یمن انتخاب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پیش از این انصارالله یمن در بیانیهای از شهادت نخستوزیر دولت یمن در حملات رژیم صهیونیستی به صنعا خبر داد.
در این بیانیه آمده است که الرهوی و چند نفر از همراهانش در یکی از حملات رژیم صهیونیستی به پایتخت یمن شهید شدهاند.
این جنبش مقاومت همچنین بر تداوم حمایت یمن از ملت فلسطین و مقاومت در غزه تأکید و اعلام کرد: «یمن به تقویت و توسعه توان نیروهای مسلح خود برای مقابله با تهدیدات و چالشها ادامه خواهد داد. این همان موضع اصیل ملت یمن است که در همه میدانها و صحنهها با اراده و ایمان حضور داشته و خواهد داشت.»
