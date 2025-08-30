En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«ترامپ» سفرش به هند را لغو کرد

یک رسانه آمریکایی در گزارشی با اشاره به «از هم پاشیدن» روابط میان سران دهلی نو و واشنگتن، اعلام کرد که «ترامپ» سفرش به هند را لغو کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۹۵
| |
526 بازدید
«ترامپ» سفرش به هند را لغو کرد

به گزارش تابناک، نیویورک تایمز امروز شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا «دیگر برنامه‌ای» برای سفر به هند در اواخر سال جاری میلادی برای شرکت در اجلاس چهارجانبه ندارد.

بر اساس اعلام این رسانه آمریکایی، لغو سفر ترامپ به دهلی نو به «از هم پاشیدن» روابط میان رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند در چند ماه گذشته ارتباط دارد.

در گزارشی با عنوان «جایزه نوبل و یک تماس تلفنی پرتنش: چگونه رابطه ترامپ و مودی از هم پاشید»، نیویورک تایمز به نقل از افراد آشنا با برنامه ترامپ نوشت: پس از اینکه به «نارندرا مودی» گفته شد که ترامپ اواخر امسال برای شرکت در اجلاس چهارجانبه به هند سفر خواهد کرد، اکنون مشخص شده است که دونالد دیگر برنامه‌ای برای سفر به دهلی نو در پاییز ندارد.

تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی ایالات متحده یا هند در مورد ادعای نیویورک تایمز نشده است.

هند میزبان سران کشورهای استرالیا، ژاپن و آمریکا برای اجلاس چهارجانبه خواهد بود که قرار است حدود ماه نوامبر در دهلی نو برگزار شود.

دولت ترامپ در ژانویه امسال، یک روز پس از سوگند خوردن ترامپ به عنوان رئیس جمهور برای دومین دوره در کاخ سفید، میزبان نشست چهارجانبه بود.

تعرفه‌های ۵۰ درصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه هند، اخیراً اجرایی شد. تعرفه ۲۵ درصدی اولیه واشنگتن علیه دهلی‌نو اوایل این ماه اعمال شد اما ترامپ به عنوان تنبیه، ۲۵ درصد تعرفه اضافی بابت خرید نفت روسیه علیه هند اعمال کرد و مجموعاً آن را به ۵۰ درصد رساند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ هند تعرفه خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخستین اظهارات ترامپ پس از غیبت چند روزه
واکنش هند به اقدام آمریکا در اِعمال تعرفه‌های اضافی
بی‌محلی هند به تهدید «ترامپ» درباره واردات نفت از روسیه
دیوار دیگری برای ترامپ بالا می‌رود، این بار در هند
ترامپ: بریکس دشمن ماست!
ترامپ باز هم هند را تهدید کرد
واکنش تند اولیانوف به تعرفه‌های ترامپ علیه هند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۲ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005YqZ
tabnak.ir/005YqZ