ماجرای خودکشی دانشجوی نخبه دانشگاه شهید بهشتی

یکی از مسئولان دانشگاه شهید بهشتی به دنبال حادثه درگذشت یکی از پژوهشگران دوره پسادکتری این دانشگاه، ضمن اظهار تأسف از وقوع این حادثه اعلام کرد: مطابق گمانه‌زنی‌های اولیه، علت درگذشت این پژوهشگر، دلایل شخصی و عاطفی بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این مقام آگاه از دانشگاه شهیدبهشتی امروز، شنبه در خصوص جزئیات درگذشت یکی از پژوهشگران دوره پسادکترای دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه شامگاه چهارشنبه پنجم مردادماه، یکی از پژوهشگران دوره پسادکتری در خوابگاه دانش‌پژوهان در اقدامی تلخ و ناگوار به زندگی خود پایان داد، گفت: پس از اطلاع از این حادثه، مسئولان دانشگاه پیش از حضور نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتند و ضمن گفت‌وگو با ساکنان سرای دانش‌پژوهان از نزدیک روند رسیدگی به حادثه را پیگیری کردند.

وی افزود: پس از اینکه گروه پزشکی اورژانس حاضر در صحنه، فوت متوفی را تایید کرد، مسئولان دانشگاه به پلیس و پزشکی قانونی اطلاع دادند و با حضور متخصصان مربوطه و طی مراحل قانونی، پیکر مرحومه حوالی ساعت یک بامداد به سردخانه منتقل شد.

علت حادثه، شخصی و عاطفی بوده است

این مقام آگاه درباره علت وقوع این حادثه گفت: پس از مشاهده شواهد و بررسی پلیس، گمانه‌زنی های اولیه از علت این تصمیم، دلایل شخصی و عاطفی اعلام شده است.

این مقام مسئول در دانشگاه شهید بهشتی، علت حضور فرد متوفی را در سرای موقوفه دانش‌پژوهان، امکان اسکان تمامی پژوهشگران دوره پسادکتری از سراسر دانشگاه‌های کشور با شرایط مشخص در این سرا بیان کرد.

وی در ادامه ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، دوستان و همکاران آن مرحومه، از خداوند متعال برای درگذشته، طلب مغفرت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ابعاد این موضوع همچنان توسط متخصصان در حال بررسی است، گفت: از جامعه دانشگاهی انتظار داریم با رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به حریم خصوصی فرد درگذشته و خانواده ایشان، همراهی و همدلی لازم را داشته باشند و به‌طور جدی از هرگونه اظهار نظر، قضاوت یا گمانه‌زنی درباره ماجرا خودداری کنند.