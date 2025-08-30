بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد

هنگامی که موسیقی در نگاه بسیاری از فقها حرام مطلق تلقی می‌شد، آیت‌الله بهشتی با نگاهی نوآورانه و گفت‌وگویی اثرگذار، جرقه‌ای در اندیشه امام خمینی (ره) زد؛ ماجرای این تحول تاریخی چیست؟

تابناک، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ چند روز مانده به سلسله طوفان های عظیم سال شصت که با اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق(منافقین) و فرار بنی صدر رئیس جمهور وقت همزمان بود، اتفاقی نادر در عرصه فرهنگی کشور افتاد که فقط در خاطرات به گزارش، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ چند روز مانده به سلسله طوفان های عظیم سال شصت که با اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق(منافقین) و فرار بنی صدر رئیس جمهور وقت همزمان بود، اتفاقی نادر در عرصه فرهنگی کشور افتاد که فقط در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی اثر آن دیده می شود.

رویدادی که جزو آخرین تاثیرگذاری ها و نقش آفرینی های آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی در عرصه سیاست و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران است، کمتر از دو ماه بعد از این رویداد، آیت الله بهشتی در دفتر حزب جمهوری اسلامی با انفجار بمب به شهادت رسید.

به گزارش تابناک، هاشمی رفسنجانی خاطره ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ را چنین روایت کرده است :

احمد آقا خمینی تلفن کرد که امروزبناست دستوری از امام، در اخبار ظهر پخش شود که هر گونه آهنگ موسیقی را گرچه همراه‌ سرود، ممنوع می‌کند؛ از من می‌خواست به همراه آقای بهشتی به خدمت امام بروم و از امام‌تقاضا کنم که مانع پخش این دستور شوند.

من به دلیل لزوم حضور در کمیسیون و به دلیل شبهه شرعی در جلوگیری از اجرای نظری که‌ امام و مرجع تقلید داده‌اند ـ و شبهه شرعی از این جهت که اگر فتوا است، چرا اطاعت نکنیم ـ وبه دلیل عدم مساعدت استخاره و به خاطر احتمال ضعیف تاثیر ما در اراده امام، در صورت رأی قطعی امام، از رفتن خودداری کردم؛ ولی آقای بهشتی رفتند و نتیجه هم گرفتند و منتشر نشد.

این رویداد از چند جهت قابل تامل است: با وجود تاییدات اولیه امام خمینی درباره موسیقی و سرود(از جمله سرودهای انقلابی در رثای شهید مطهری و ...) چه اتفاقی افتاده بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی تصمیم به حرمت مطلق موسیقی و سرود گرفته بودند؟

می توان چنین حدس زد که در این دوره از انقلاب،فشار و تاثیر علمای سنتی و روحانیون حوزه قم بر حاکمیت جدید به اوج رسیده بود، نمونه اش تعطیلی درس نلویزیونی عرفانی امام خمینی که سال قبل از آن صورت گرفت، به نظر می رسد امام خمینی در این مقطع برای بیشتر همراه شدن این طیف سنتی با انقلاب و نظام و شکایات آنها از پخش موسیقی در تلویزیون و رادیو به چنین تصمیم قاطعی رسیده بودند و بی گمان اگر این تصمیم اجرا می شد ،فضای فرهنگی و حتی سیاسی کشور به سمت و سویی دیگر می رفت.

نکته جالب دوم، مخالف بودن فرزند امام، سید احمد خمینی با فتوای حرمت مطلق موسیقی و تلاش او برای منتشر نشدن این فتوا است، اهمیت و تاثیر مرحوم سیداحمد خمینی را در این مقاطع پنهان از تاریخ انقلاب می توان دریافت، سید احمد خمینی دارای تحلیل سیاسی شخصی بود و در این مقطع می توانست محافظه کارانه دست از دخالت و تغییر نظر پدر بردارد، اما این کار را نکرد و به صورت اضطراری وارد میدان شد.

مرحوم سید احمد خمینی به درستی می دانست "اگر قرار بر تغییر نظر امام خمینی باشد" دو نفری که می توانند نظر ایشان را تغییر دهند، دکتر بهشتی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی هستند و هردوی آنها را به کمک طلبید.

البته محافظه کاری و عدم ورود هاشمی رفسنجانی در این عرصه حساس بسیار عبرت آموز و جالب است، هرچند که چند ماه بعد، محمد هاشمی رفسنجانی، رئیس سازمان صداوسیما شد و با نظر مثبت و حمایت برادر توانست شالوده جدید رسانه ملی در دوران انقلاب را پایه ریزی کند و حتی در مقابل جریان های سنتی مذهبی و قائلان به حرمت مطلق موسیقی قد علم کند و حتی از امام خمینی برای این سیاست جدید، تایید و حمایت بگیرد.

نکته پایانی قدرت و تاثیر آیت الله دکتر بهشتی بر امام خمینی است که توانست بدون کمک و حضور شخص دیگری، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی را از فتوای حرمت مطلق موسیقی منصرف کند، شاید شبیه ترین فرد از این جهت به دکتر بهشتی، در تاریخ انقلاب، آیت الله مطهری باشد.

