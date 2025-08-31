بر اساس روایت شاهدان حاضر، این برخورد به درگیری فیزیکی انجامید و دو نفر مورد اشاره، با خودروی خود به سمت محیط‌بان حرکت کرده و با خودرو از روی پاهای او عبور کردند. در نتیجه، مرتضوی دچار شکستگی در هر دو پا و یکی از دنده‌هایش و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندروز پیش یکی از محیط‌بانان کشور در منطقه رودبارک با تعدادی از گردشگران غیرمجاز درگیر شده و علی‌رغم برداشتن زخم، در حال حاضر در مظان اتهام قرار دارد.

این‌اتفاق در منطقه حفاظت‌شده پرور رخ داد و به گفته شاهدان عینی ماجرا به تابناک، اردلان مرتضوی، محیط‌بان این‌منطقه همراه گروهی از طبیعت‌گردان در حال آماده‌سازی برای مشاهده‌گری حیات‌وحش بودند که با ورود غیرمجاز دو نفر از اهالی محلی به محدوده امن رودبارک مواجه شدند. این افراد با یک‌خودروی نیسان آبی از مسیرهای فرعی وارد محدوده شده و علی‌رغم تذکر محیط‌بان، به مسیر خود ادامه دادند.

این‌حادثه تلنگری برای یادآوری نقش محیط‌بانان در پاسداری از تنوع زیستی کشور است. حفاظت از گونه‌های ارزشمند در مناطقی مانند رودبارک تنها زمانی موفق خواهد بود که اعتماد و همکاری میان جوامع محلی و محیط‌بانان تقویت شود. همچنین، لازم است سازمان‌های مسئول با افزایش تعداد محیط‌بانان و تأمین امکانات پشتیبانی، از تکرار چنین اتفاقات تلخی جلوگیری کنند.

حفاظت از حیات‌وحش نه وظیفه‌ای فردی، بلکه مسئولیتی ملی است. محیط‌بانانی مانند اردلان مرتضوی در خط مقدم این مسئولیت ایستاده‌اند. شایسته است نهادهای مرتبط با حمایت حقوقی و رسانه‌ای از چنین نیروهایی، امنیت زیستگاه‌های کشور را تضمین کنند و اجازه ندهند روایت‌های ناقص، تلاش‌های خدمت را خدشه‌دار کند.

اما جدا از موضوعات محیط زیستی و اهمیت توجه به اقیلم‌های جغرافیایی مختلف ایران، مساله کارزار رسانه‌ای و مجازی که علیه محیط‌‌بان دخیل در ماجرا شروع شده، از بعد رسانه‌ای قابل بررسی و پرداخت است.

مرتضوی که پیش‌تر یکی از شکارچیان نام‌آشنای منطقه بوده، به پیشنهاد حمید ظهرابی مدیرکل وقت محیط‌زیست استان سمنان، به جمع محیط‌بانان پیوست و زندگی‌اش را وقف حفاظت از حیات‌وحش کرد. نتیجه این‌تغییر مسیر، قابل توجه بوده است: طی بیش از ۱۳ سال خدمت، جمعیت گونه‌هایی چون مرال، خرس قهوه‌ای و پازن در زیستگاه امن رودبارک افزایش یافته و شکار غیرمجاز به حداقل رسیده است. این دستاورد باعث شده رودبارک بین طبیعت‌دوستان و کارشناسان محیط‌زیست به «بهشت رودبارک» شهرت پیدا کند.

در روزهای پس از حادثه، کلیپ‌هایی در فضای مجازی دست‌به‌دست شده که فقط بخش‌هایی از درگیری را نشان می‌دهد و با روایت‌هایی یک‌سویه تلاش شده تصویر نادرستی از ماجرا ارائه شود.

اما شاهدان حاضر در صحنه که بر اهمیت کار رسانه‌ای و انحراف اذهان مخاطبان از ماجرا واقف هستند، در گفتگو با تابناک تاکید کردند در این حادثه، محیط‌بان نه آغاز‌کننده درگیری بوده و نه از چاقو استفاده کرده؛ بلکه صرفا در حال انجام وظیفه و جلوگیری از ورود غیرمجاز به منطقه استحفاظی‌اش بوده است.