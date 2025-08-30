En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جمهوری اسلامی: ماشه‌سازها مذاکره نکنند

آغاز روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران در روز پنجشنبه 6 شهریورماه جاری، زنگ خطر جدیدی است برای کشورمان که باید مسئولان آن را بشنوند و برای جلوگیری از اجرائی شدن آن اقدامات جدی به عمل آورند.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۱۶
| |
810 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ نکات مرتبط با این موضوع را می‌توان در چند محور مورد توجه قرار داد.
1- برخلاف آنچه بعضی افراد درباره مکانیزم ماشه می‌گویند، اجرائی شدن آن مشکلات جدیدی را برای کشور به وجود می‌آورد و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. براساس فرمول «اسنپ‌بک» تحریم‌های وضع شده توسط سازمان ملل که برجام آنها را بی‌اثر کرده بود برمی‌گردند و چون مربوط به این سازمان بین‌المللی هستند برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاتباعند.


2- این درست است که سه کشور اروپائی انگلیس، فرانسه و آلمان از نظر حقوقی نمی‌توانند مکانیزم ماشه را فعال کنند ولی سازوکار سازمان ملل با توجه به تسلط کامل قدرت‌های غربی بر آن و امکانی که برای «وتو» کردن دارند مرتکب این اقدام خلاف می‌شوند. تلاش روسیه و چین برای به تعویق انداختن 6 ماهه مکانیسم ماشه اگر به احتمال کم به نتیجه برسد، فقط یک تعویق است نه کنار گذاشتن آن.


3- برای جلوگیری از اجرائی شدن مکانیزم ماشه، 30 روز یعنی تا 5 مهرماه فرصت وجود دارد. دستگاه دیپلماسی ایران باید از این فرصت برای مذاکره و حل و فصل اختلافات استفاده کند و مانع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شود.
 

4- وزارت خارجه کشورمان در یکسال اخیر نشان داد قدرت کافی برای پیشبرد موفق دیپلماسی به ویژه در بخش مذاکره را ندارد. این عدم موفقیت باید انگیزه‌ای شود برای ایجاد تحول در دستگاه دیپلماسی و دعوت از افراد صاحب تجربه، کاربلد، شجاع و مسلط بر اوضاع سیاسی جهان تا جانی تازه در کالبد دیپلماسی بدمند و کشور را در مرحله حساس کنونی از گردنه پرپیچ و خم موجود عبور بدهند.


5- همزمان با ایجاد این تحول، لازم است نفوذ افرادی که خود از بانیان وضع موجود بودند در تصمیم‌سازی‌های دستگاه دیپلماسی قطع شود. این افراد اگر ابتکار عمل مفیدی داشتند و اگر می‌توانستند منافع ملی را حراست کنند، باعث و بانی قطعنامه‌های غلاظ و شداد سازمان ملل علیه کشورمان در دهه 80 نمی‌شدند، در دهه 90 علیه برجام کارشکنی نمی‌کردند و در دولت سیزدهم که مذاکره با دولت «بایدن» به نقطه پایانی برای بازگشت به برجام رسیده بود، مانع توافق‌ نهائی نمی‌شدند. ادامه نفوذ این افراد در دستگاه دیپلماسی قطعاً به زیان کشور و کنار گذاشتن آنها از فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها از اقدامات مقدماتی برای رسیدن به یک دیپلماسی قدرتمند و موفق است.


6- فراغت دستگاه دیپلماسی از فشارهای سیاسی و تبلیغاتی، عامل دیگری برای موفقیت این دستگاه است. در بالاترین سطح حکمرانی باید به رسانه‌ها، افراد و جریان‌هائی که برخلاف روند دیپلماسی معقول و منطقی درصدد بهانه دادن به دشمنان هستند تکلیف شود نسبت به منافع ملی و مصالح جامعه پای‌بندی نشان دهند. این تکلیف برای رسانه ملی از اهمیت بیشتری برخوردار است.


7- قابل انکار نیست که تنها راه باقیمانده، مذاکره است. کسانی که با مذاکره مخالفند حق دارند نظر خود را داشته باشند و آن را مطرح هم بکنند ولی نباید این مجال را پیدا کنند که مانع انجام آن شوند یا با توسل به ابزارهائی که در اختیار دارند آن را ناکام نمایند.


8- دستگاه دیپلماسی کشور نباید تحت تأثیر صاحبان تئوری‌های توهمی از قبیل بستن تنگه هرمز، خارج شدن از پیمان‌های بین‌المللی و... قرار گیرند. این قبیل اقدامات، خاصیتی غیر از تشدید بحران نخواهند داشت.


9- بعد از توقف جنگ تحمیلی 12 روزه و ناکام ماندن اسرائیل و آمریکا در طرح براندازی جمهوری اسلامی، جنگ روانی رسانه‌ای به ویژه در فضای مجازی علیه این نظام شدت بیشتری گرفته است. راه اصلی مقابله با این جنگ روانی، همراهی تمام‌عیار مسئولین با مردم در تمام زمینه‌هاست. تا دیر نشده باید همراهی عملی نشان داده شود تا پشتوانه مردمی که عمود خیمه حکمرانی است پابرجا بماند.


10- برخلاف آنچه در جنگ روانی دشمنان ادعا می‌شود، ایران از این گردنه نیز عبور خواهد کرد. مردم ایران، عزت و استقلال خود را با هیچ چیز عوض نخواهند کرد و البته حکمرانان نیز باید به همراهی تمام‌عیار با مردم پای‌بندی کامل نشان دهند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه روزنامه جمهوری اسلامی مذاکره خبر فوری سیاست خارجی
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان مذاکرات ایران با نمایندگان اروپایی اعلام شد
دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
ایران هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد
غریب‌آبادی: غرب به دیپلماسی، زمان و فضا دهد
عراقچی: رویکردمان در مذاکرات با اروپا قوی‌تر خواهد بود
اعتراض شدید‌اللحن به تعرض چین به جزایر سه‌گانه ایرانی
چرا رهبری باوجود شکست مذاکرات قبل، موافق مذاکره جدید هستند؟!
واکنش سریع دلار به مذاکرات امروز در ژنو
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو
هشدار تند عراقچی به اروپا درباره مکانیسم ماشه
فعال کردن «اسنپ بک» ادامه جنگ ۱۲ روزه است
غریب‌آبادی: اروپا مبنای حقوقی برای اجرای اسنپ‌بک ندارد
اظهارات بقائی درباره آینده مذاکرات با اروپا
خطیب‌زاده: انگشت ما روی ماشه است
ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی
فرانسه برای فعال ‌نکردن مکانیسم ماشه شرط گذاشت!
آلمان: مساله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل می‌شود
آلمان: روند گفت‌وگوها با ایران، با آمریکا هماهنگ شده است
پاسخ احتمالی ایران به فعالسازی «ماشه» چه خواهد بود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
1
پاسخ
آقای عراقچی !؟ فکر میکنید بیشتر از این میشود انتظار داشت !؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
1
2
پاسخ
اگه برجام سال 95 اتفاق نمی افتاد باید همون سال جنگ اتفاق می افتاد یعنی حدود 10 سال زودتر. برجام اون زمان خوب بود ما باید زمان بایدن یک معامله خوب با امریکا می کردیم که متاسفانه زمان رو از دست دادیم.
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۳ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۰ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۳ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۸ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yng
tabnak.ir/005Yng