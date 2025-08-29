ایران هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد

نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد تاکید کرد که ایران به دیپلماسی متعهد است، اما هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در محل استقرار خبرنگاران مقابل شورای امنیت در خصوص اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: تصمیم بی‌پروای سه کشور اروپایی، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف کرده و تشدیدی بیهوده و تحریک‌آمیز به شمار می‌رود و اگر چنین اقدامی مهار نشود، مسیر که سه کشور اروپایی در پیش گرفته‌اند به‌شدت اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت را آسیب زده و صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد.

متن سخنرانی ایروانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بعدالظهر همگی بخیر.

همان‌گونه که مستحضرید، روز گذشته وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و توسل به آنچه به‌اصطلاح فرایند اعلام بازگشت خودکار تحریم‌ها خوانده می‌شود، صرفاً در پی باج‌خواهی از ایران و اِعمال فشار سیاسی برآمدند.

همزمان، فرانسه و بریتانیا نیز درخواست برگزاری نشست غیرعلنی شورا را مطرح کردند تا این اقدام غیرقانونی و با انگیزه سیاسی را توجیه کرده و شورا را علیه ایران به ابزاری در خدمت مقاصد خود تبدیل کنند. این نشست به‌تازگی پایان یافت.

پیش از برگزاری نشست مزبور، نمایندگان سه کشور اروپایی با حضور در این‌جا و در حالی که چشمان خود را بر قصور‌های خود و عدم پایبندی‌های اساسی‌شان به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بسته بودند، بار دیگر اتهامات بی‌اساس را تکرار کردند. این نیز تلاش مذبوحانه و فریبکارانه دیگری برای تحریف واقعیات موجود و مشروعیت‌بخشی به اقدامات سیاسی‌شان بود.

در این چارچوب، مایلم بیانیه‌ای کوتاه درباره موضع جمهوری اسلامی ایران ارائه کنم.

جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدام غیرقانونی فرانسه، آلمان و بریتانیا مبنی بر اعلام آغاز فرایند اسنپ‌بک مردود دانسته و آن را محکوم می‌کند.

این اقدام، سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام را دور زده است.

این تلاشی غیرقانونی برای احیای قطعنامه‌های ملغی است و صراحتاً ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ به شمار می‌رود.

سه کشور اروپایی فاقد هرگونه جایگاه حقوقی یا اخلاقی برای توسل به آنچه «بازگشت خودکار تحریم‌ها» خوانده می‌شود، هستند.

اعلام آغاز فرایند اسنپ‌بک توسط آنان از اساس باطل و بی‌اعتبار است.

سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام فرایندی مرحله‌به‌مرحله است.

این سازوکار دقیقاً به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده طرف‌هایی مانند سه کشور اروپایی طراحی شد که خود به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند.

برخی از اعضای شورا، از جمله چین و روسیه، تأیید کرده‌اند که سه کشور اروپایی رویه صحیح را رعایت نکرده‌اند.

این اقدامی معیوب و سیاسی علیه ایران است.

سه کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا نخستین ناقضان برجام بوده‌اند؛ آنان اکنون نمی‌توانند مدعی حسن نیت شوند.

جمهوری اسلامی ایران همواره به شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی به‌عنوان هماهنگ‌کننده برجام، موارد متعدد قصور و عدم پایبندی اساسی ایالات متحده و سه کشور اروپایی طی سال‌های گذشته را اطلاع داده است. این نقض‌های فاحش برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور کامل مستند شده است.

اقدامات جبرانی ایران تدریجی، متناسب و کاملاً قانونی بوده است.

اقدام سه کشور اروپایی تحریف واقعیت است؛ متخلف را پاداش می‌دهد و قربانی را مجازات می‌کند.

وضعیت روشن است: ایالات متحده از برجام خارج شد. اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی از ایفای تعهدات خود بازماندند. حتی تحریم‌های جدید و غیرقانونی نیز اعمال کردند.

ایران حداکثر خویشتنداری را نشان داد. در مذاکرات مشارکت نمود. به دیپلماسی پایبند ماند. شکست گفت‌و‌گو‌ها ناشی از رفتار ایالات متحده و سه کشور اروپایی بود، نه ایران.

در حالی که ایران مشغول پیگیری دیپلماسی بود، تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما مورد حمله قرار گرفت. این تجاوز با حمایت ایالات متحده و با توجیه سه کشور اروپایی همراه شد.

با این حال، ایران از دیپلماسی دست نکشید. ما همچنان به تعامل با سه کشور اروپایی و آژانس ادامه دادیم. ما همچنان برای مذاکرات عادلانه گشوده‌ایم.

تلاش بی‌پروا برای توسل به آنچه به‌اصطلاح «بازگشت خودکار تحریم‌ها» خوانده می‌شود، این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند.

این اقدام با واکنش قاطع و متناسب مواجه خواهد شد.

ایران آماده است با اعضایی که به دیپلماسی، عدالت و صلح پایبندند، به‌طور سازنده همکاری کند.

ایران به دیپلماسی متعهد است، اما هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد.

روش‌های فشار برای تحمیل دیکته‌ها طراحی شده‌اند، نه برای حل مسائل ـ و ایران هرگز در برابر آنها تسلیم نخواهد شد.

ما بر این باوریم که قطعنامه ۲۲۳۱ باید مطابق با مفاد اصیل خود و بدون دستکاری سیاسی اجرا شود.

ایران همچنان بر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تعامل بین‌المللی پایبند است، اما حقوق خود را قاطعانه پاس خواهد داشت.

شورای امنیت نباید اجازه دهد توسط ناقضان قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

تصمیم بی‌پروای سه کشور اروپایی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف کرده و تشدیدی بیهوده و تحریک‌آمیز به شمار می‌رود. اگر چنین اقدامی مهار نشود، مسیر که سه کشور اروپایی در پیش گرفته‌اند به شدت اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت را آسیب زده و صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد.

ما از تمام اعضای مسئول شورای امنیت می‌خواهیم که از حاکمیت قانون دفاع کنند و این تلاش غیرقانونی، بی‌اساس و با انگیزه سیاسی سه کشور اروپایی برای بازاعمال قطعنامه‌های منسوخ را قاطعانه مردود بشمارند.

ما از اختصاص زمان بیشتر به دیپلماسی برای دستیابی به تفاهم و توافقی جدید حمایت می‌کنیم.

پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید فنی کوتاه‌مدت قطعنامه ۲۲۳۱ گامی عملی در این مسیر است.

مع‌الوصف، سه کشور اروپایی طرح تمدیدی را مطرح کرده‌اند که مملو از پیش‌شرط‌های غیرواقع‌بینانه است.

این اقدامی ریاکارانه است؛ آنان شرایطی را مطالبه می‌کنند که باید نتیجه مذاکرات باشد، نه نقطه آغاز آن، و خود به‌خوبی می‌دانند که این مطالبات قابل تحقق نیست.

اگر واقعاً صادق هستند، باید به این بازی دوگانه پایان داده و از تمدید فنی کوتاه‌مدت و بدون قید و شرط قطعنامه ۲۲۳۱ حمایت کنند.

اکنون این مسئولیت بر عهده شورای امنیت است که در این خصوص تصمیم‌گیری کند.