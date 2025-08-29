En
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان

کد خبر: ۱۳۲۵۲۸۳
| |
55673 بازدید
|
۲۹

این تصویر که به نظر ساختگی است، در فضای مجازی منتشر شده و برخی شوخی‌های جالبی درباره آن داشته‌اند. 

بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
نظرات بینندگان
حاج حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
1
33
پاسخ
چقدربرازنده است!!!!
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
3
32
پاسخ
لوس بازیا چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
32
پاسخ
بش میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
22
20
پاسخ
چه هم زیبا بهش میاد! یک کار فرهنگی خوب بین ملتها‌.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
3
30
پاسخ
واقعا بازی با این کشور ژست وقیافه می خواهد
وطندار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
33
پاسخ
خداییش خیلی شکل افغانها شده
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
8
22
پاسخ
این لباس پوشیدن چه مفهومی داره مثلا کاره خیلی بینمکی کرده والله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
12
23
پاسخ
یعنی لباس زیبای ایرانی چه مشکلی داشت ؟؟؟ هرجا که می‌رویم باید حواسمان به این باشد که یک ایرانی مسلمان هستیم.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
5
26
پاسخ
این چکاراشتباهیه،،،با لباس اصیل ایران باستان شرکت میکردی???
پاسخ ها
آرزو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
میگه فتوشاپه.متوجه نشدی
رهگذر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
6
22
پاسخ
مسخره
