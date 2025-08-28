En
شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد

رویترز مدعی شد که فردا شورای امنیت درباره فعال شدن مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی مدعی شد که شورای امنیت فردا جمعه برای بررسی تصمیم انگلیس، فرانسه و آلمان در راستای فعال سازی مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد. الجزیره نیز گزارش داد که این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی قبل طی تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، قصد خود برای اطلاع‌رسانی رسمی به شورای امنیت جهت آغاز فرایند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام را به اطلاع وزیر امور خارجه کشورمان رساندند و در عین حال بر آمادگی خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک طی ۳۰ روز آینده برای حل و فصل موضوعات و جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه را ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانست. وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تأمین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.

مکانیسم ماشه
