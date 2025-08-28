وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در تهران

به گزارش تابناک، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری در ساعت بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه ساعات عصر و شب در بخش‌های جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و با انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا با کاهش دید موقت و در ارتفاعات استان به‌خصوص ارتفاعات شرقی در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

آسمان تهران فردا (۷ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی ‌شنبه (۸ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.