بورس هفته را مثبت تمام کرد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۵ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۸۸
256 بازدید
۵

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۵ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار واحد رسید.

برچسب ها
بورس بازار بورس سهام شاخص کل هم وزن بازار سرمایه خبر فوری شاخص بورس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
مگر قرمز نبود؟ یعنی بالاخره سبز شده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
آقا دوباره دولت داره سکه می فروشه ، بعد شما می خرید میاد پایینا!! این شده کاره همیشگی دولت جای سرمایه گذاری در تولید. خواستم بگم نخرید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
عین روز مشخصه قرار 17شهریور پیش فروش کنه داره قیمت میبره بالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
دوماهه همش منفی بخصوص این هفته کل روزها منفی بوده حالا یک روز مثبت شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
بورس بی خاصیت روزی 30هزارتا سقوط میکرد نزدیک 900هزار شاخص کل از بورس خارج شد حالا 15هزار مثبت به به اینجوری تولید درست نمیشه
