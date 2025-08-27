En
۲۵ کشور ارسال بسته به آمریکا را تعلیق کردند

«اتحادیه جهانی پست» وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که دستکم ۲۵ کشور به دلیل نگرانی از پیامدهای تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال مرسوله به ایالات متحده را تعلیق کردند.
ترامپ اعلام کرده که از ۲۹ اوت (هفتم شهریور) معافیت مالیاتی بر ارسال بسته‌های کوچک به آمریکا را لغو می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اقدام موجب شده است که مراکز پستی برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، هند، استرالیا و ژاپن اعلام کنند که بسیاری از بسته‌های عازمِ آمریکا را تحویل نخواهند گرفت.

اتحادیه جهانی پست اعلام کرد که تاکنون ۲۵ عضو این نهاد گفته‌اند که ادارات پستی آنها «با اشاره به بلاتکلیفی خصوصا در مورد سرویس‌های ترانزیتی، ارسال مرسوله به آمریکا را تعلیق کرده‌اند.»

این کشورها تصریح کرده‌اند که تا زمانی که مقام‌های آمریکایی شفافیت بیشتری در مورد این تصمیم نداشته باشند، تصمیم آن به قوت خود باقی خواهند بود.

اتحادیه جهانی پست فهرست کامل این کشورها را منتشر نکرد. این نهاد در سال ۱۸۷۴ تاسیس شد و ۱۹۲ کشور در آن عضویت دارند.

