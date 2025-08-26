به گزارش تابناک، روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «تجزیه ایران؛ شرط نتانیاهو برای حمایت از ربع پهلوی» نوشت: در سالهای اخیر همواره شاهد حمایت رژیم صهیونیستی از ربع پهلوی و جریان سلطنتطلب بودهایم، اما این پشتیبانی از سوی اسرائیل، در عوض دریافت چه چیزی انجام میشود؟
در سالهای گذشته، گروههای مختلف اپوزیسیون خارج از کشور ـ بهویژه سلطنتطلبان و منافقین ـ برای اینکه حمایت دولتهای ضدایرانی مانند آمریکا و رژیم اسرائیل را جلب کنند، همواره در حال مسابقه با یکدیگر بودهاند. در این زمینه، اظهارات و اقدامات ربع پهلوی بهعنوان سرکرده سلطنتطلبها نیز میتواند جالب توجه باشد؛ چراکه وی پیش از اینکه بتواند به قدرت برسد، در مسیر وابستگی قرار گرفته است. این وابستگی ربع پهلوی به بیگانه آنقدر مشهود است که بسیاری از چهرههای سلطنتطلب نیز به آن اذعان کردهاند.
یکی از طرحهای ضدایرانی که دشمن ـ بهویژه اسرائیل ـ در پیش گرفته و در این سالها روی آن کار کرده، تجزیه ایران و تقسیم آن به چند کشور دیگر بوده است.
محمد منظرپور، سردبیر سابق بیبیسی در اینباره گفته است: «اسرائیل از سال ۱۹۸۴، به دنبال تجزیه ایران بود. مِردگان- رئیس وقت موساد- در یک مصاحبه گفته بود که فعالیتهای ما [در قبال ایران]تا الان اشتباه بوده و در عوض باید روی گسلهای قومی در داخل ایران کار کنیم. باید یک جنگ در دامنهای محدود در مناطق مرزی و قومیتی ایران به راه بیاندازیم. از آن موقع، این [طرح تجزیه ایران]استراتژی اسرائیل بوده؛ لابیها و اندیشکدههای این رژیم در پایتختهای جهان به ویژه واشنگتن، تمرکزشان بر روی مساله قومیتها در ایران بوده است».
یکی از افرادی که روی این طرح کار کرده، «مردخای کیدار» افسر بازنشستۀ موساد است. وی در بسیاری از برنامههای تلویزیونی و کنفرانسهای گوناگون در سرزمین اشغالی روی تجزیه ایران تکیه داشته است. البته این فقط یک نمونه کوچک از فعالیتهای تجزیهطلبانه رژیم صهیونیستی است.
به گزارش فارس، حال در این میان، با وجود اینکه طرح تجزیه ایران توسط اسرائیل برای بسیاری روشن و محرز است و از طرفی اسرائیل به ایران حمله نظامی کرده است، اما ربع پهلوی بهطور آشکار از این رژیم در مقابل ایران حمایت کرد.
نتانیاهو به ربع پهلوی: تو شاه بخش مرکزی ایران میشوی نه همۀ ایران
اما جالبتر از همه اینها، اظهارات اخیر بهزاد نبوی، رئیس سابق جبهه اصلاحات است که در مصاحبهای میگوید: من از یک فرد موثق شنیدم زمانی که ربع پهلوی به اسرائیل رفته بود، نتانیاهو به او گفته بود «تو شاه بخش مرکزی ایران میشوی؛ نه همۀ ایران. ایران باید تجزیه شود»!
همچنین، چند سال قبل نیز مریم رجوی در دیدار با «مایک پنس» معاون دولت اول ترامپ، از یک نقشه رونمایی کرد که در آن، ایران را بهصورت تجزیهشده نشان میداد.
در واقع همانطور که گفته شد، ما شاهد شکلگیری یک مسابقه و رقابت بین گروههای مخالف جمهوری اسلامی برای تجزیه ایران در زیر سایه قدرتطلبی و یا دشمنی با انقلاب اسلامی هستیم.
