به گزارش تابناک؛ خبر خوب این است که انتخاب هوشمندانه غذاها میتواند به کاهش این چربی کمک کند.
۱. کفیر؛ نوشیدنی جادویی پروبیوتیکی
کفیر یک نوشیدنی تخمیری شبیه ماست است که پر از باکتریهای مفید روده است. مطالعات نشان میدهند مصرف منظم کفیر باعث کاهش وزن و کوچک شدن دور کمر میشود.
نکته طلایی: از کفیرهای بدون شکر اضافه استفاده کنید یا آن را در اسموتی میوهای بریزید.
۲. چای سبز؛ راز متابولیسم سریع
چای سبز سرشار از کاتچینهاست که چربی سوزی را تحریک میکنند و حتی چربی احشایی را کاهش میدهند. به علاوه، کافئین موجود در آن متابولیسم را کمی افزایش میدهد، بدون اینکه خواب شما را مختل کند.
۳. تخممرغ؛ پروتئین برای عضلات و سوزاندن چربی
تخممرغ منبع عالی پروتئین است که شما را سیر نگه میدارد و متابولیسم را تحریک میکند. تحقیقات نشان میدهد افرادی که در هر وعده غذایی پروتئین کافی مصرف میکنند، چربی کمتری در اطراف شکم دارند.
۴. کنگر فرنگی؛ فیبر ضد چربی
یک کنگر پخته متوسط بیش از ۷ گرم فیبر دارد. فیبر به کاهش جذب چربی کمک میکند و باعث میشود دیرتر گرسنه شوید.
۵. آووکادو؛ چربیهای سالم برای قلب و شکم
آووکادو سرشار از چربیهای سالم، منیزیم و فیتواسترولهاست که فشار خون و چربی خون را بهبود میبخشند و ریسک سندرم متابولیک را کاهش میدهند.
۶. بادامزمینی؛ دوست قند خون و کمر باریک
بادامزمینی شاخص گلیسمی پایینی دارد، یعنی قند خون را ثابت نگه میدارد. تحقیقات نشان میدهد مصرف منظم مغزها به کاهش چربی احشایی کمک میکند و دور کمر را باریکتر میکند.
۷. نخود؛ پروتئین و فیبر در یک فنجان
نخود سرشار از فیبر و پروتئین است و باعث میشود دیرتر گرسنه شوید. نیم فنجان نخود تنها ۱۰۵ کالری دارد و مصرف منظم آن با کاهش اندازه دور کمر مرتبط است.
جمعبندی: هیچ غذایی به تنهایی شکم شما را صاف نمیکند، اما ترکیب این خوراکیها در یک رژیم سالم همراه با ورزش منظم، راهکاری ساده و مؤثر برای کاهش چربی شکمی است.
