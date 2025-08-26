En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شروع پرداخت وام ۶۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله نخست وام ازدواج برای ۱۶ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۱۱
| |
452 بازدید
شروع پرداخت وام ۶۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان

به گزارش تابناک به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، روح اله اوقانی آرانی افزود: در این دوره از وام ازدواج فرزندان، نزدیک به ۴۱ هزار نفر تقاضای خود را در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به صورت برخط ثبت کردند که پس از بررسی مدارک در اولویت‌بندی دریافت وام ازدواج قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: از این تعداد و در مرحله نخست، پس از بررسی مدارک بارگذاری شده و اولویت بندی لازم، برای حدود ۱۶ هزار نفر از مشمولان وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزند واریز شده است.

اوقانی آرانی اظهار کرد: در مرحله دوم نیز، پس از تأمین اعتبار، وام ازدواج به حساب ۱۶ هزار نفر از مشمولان واجد شرایط واریز خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و اقساط ۶۰ ماهه از طریق بانک صادرات ایران انجام شده است.

وی ادامه داد: تسهیلات حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (حمپاد) نیز برای ۲۱۸ نفر در مقطع دکتری به مبلغ ۱۵ میلیون تومان و برای ۴۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد به مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، وام ازدواج فرزندان بازنشستگان یکی از خدماتی است که صندوق بازنشستگی کشوری ارائه می‌دهد و امسال رقم آن به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

نهمین مرحله ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از امروز ۲۲ تیر امسال آغاز شد و بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی (همسر متوفی) که تاریخ عقدنامه فرزندشان از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ به بعد باشد، می‌توانستند برای دریافت این وام اقدام کنند.

در خصوص شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری و وظیفه بگیران (همسر متوفی) می‌توان اشاره کرد که مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان است و به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و حقوق بازنشستگی/ وظیفه از آن دریافت می‌شود، واریز خواهد شد.

پرداخت اقساط این وام به مدت ۶۰ ماه خواهد بود و به افرادی که تاریخ عقدنامه آنها در بازه زمانی یکم فروردین ۱۴۰۳ به بعد است تعلق می‌گیرد.

در صورتی که پدر و مادر هر دو، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و دارای یک فرزند متقاضی وام ازدواج باشند، فقط یک فقره تسهیلات به آن فرزند پرداخت می‌شود همچنین چنانچه پدر و مادر هر دو، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و دارای ۲ فرزند متقاضی وام ازدواج باشند، هر فرزند می‌تواند از یک دفتر کل مجزا برای استفاده از تسهیلات بهره‌مند شود.

بازنشستگان و موظفین (همسر) که در دوره‌های گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، امکان ثبت‌نام و بهره‌مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود نداشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وام بازنشستگان وام ازدوج
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وام عجیب مسکن: ۴ متر خانه با ۵۰۰ میلیون!
آغاز پرداخت حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی
پرداخت بخشی از متناسب‌سازی با حقوق مرداد بازنشستگان
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
حباب فروشی رسمی بانک مرکزی / چه کسانی پشت پرده این سود کلان هستند؟
وزیر ارشاد: مسیر بازگشت هنرمندان خارج‌نشین هموار شد
نتانیاهو: دولت لبنان شریک ما در خلع‌سلاح حزب‌الله است
بازگشت دختر حاکم دبی به انظار عمومی
درخواست شوکه‌کننده ترامپ برای مالکیت خاک کره جنوبی
غیبت دوباره در ترکیب آبی‌ها برای بازی امروز
شروع پرداخت وام ۶۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان
پرونده اتهامات میرسلیم به نمایندگان به کجا رسید؟
پاسخ احتمالی آمریکا به قطعنامه روسیه درباره ایران
خروج بدون ضابطه دو عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال/ ورود غیرقانونی ممبینی به جلسات؟
جزئیاتی از جلسۀ منافقین و موساد ۳ ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه
دولت فرانسه در آستانه سقوط
حاکمیت ارمنستان بر کریدور زنگزور جاری خواهد بود/ سفر پزشکیان به ارمنستان و بلاروس برخی پنجره‌ها را باز می‌کند
شوک گرمایی به بازار میوه و صیفی/ نمی توانید قیمت خیار مدیریت کنید استعفا دهید!
ترامپ: یک سال زندان برای آتش‌زنندگان پرچم آمریکا
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005Ydv
tabnak.ir/005Ydv