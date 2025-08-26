En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه باغداران و کشاورزان دارای باغ یا زمین زراعی با هر مساحتی هستند که قبل از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در محل به صورت مفروز و دارای مرز مشخص بوده، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی، سند مالکیت حد نگار ملک زراعی با قید کاربری کشاورزی را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۴۴
| |
7 بازدید
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردرباره اینکه چگونه می‌توان برای اراضی و املاک دارای کاربری زراعی و باغ سند مالکیت اخذ کرد، گفت: با توجه به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، چنانچه ملکی اعم از اراضی زراعی و باغات در زمان ابلاغ قانون مذکور یعنی ۱۷ /۳ /۱۴۰۳ الف) دارای تصرفات مفروزی بوده یعنی در محل به صورت مجزی از سایر املاک مجاور و دارای حد فاصل و مرز مشخص باشد. ب) با تأیید سازمان جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد. پ) متقاضی سند مالکیت یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ یک از قطعات مجاور ملک مورد تقاضا نباشد، با هر مساحتی سند مالکیت حد نگار با قید کاربری کشاورزی صادر می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی افزود: پس از صدور سند مالکیت حدنگار در اجرای قانون مذکور، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه باغداران و کشاورزان دارای باغ یا زمین زراعی با هر مساحتی هستند که قبل از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در محل به صورت مفروز و دارای مرز مشخص بوده، می‌توانند ضمن تهیه نقشه رقومی (نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم) در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت نام کرده و نقشه ملک و مدارک مالکیت خود را بارگذاری کنند و در صورت اخذ تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی در خصوص بهره برداری کشاورزی ملک، تقاضای سند در هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف، بررسی و پس از صدور رأی و انجام تشریفات قانونی، سند مالکیت حد نگار ملک زراعی با قید کاربری کشاورزی، صادر شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زمین کشاورزی ثبت سند خبر فوری اراضی زراعی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هزینه باورنکردنی ثبت سند برای یک خانه ۶۰ متری!
الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس
سوزاندن بقایای گیاهی مشمول جرایم سنگین است
تدبیر ویژه دولت برای پایان دادن به تهدید جدی امنیت غذایی در کشور
اعتراف رژیم‌اسراییل به مسموم‌کردن زمین‌های غزه
برگ سبز سند رسمی خودرو است
تعاونی‌های مسکن بلای جان اراضی کشاورزی
مراقب این کلاهبرداری موقع ثبت سند باشید
پسر میلیونر ۱۲۶کیلویی بازیکن ثابت تیمش شد
دماوند از وقف خارج شد
قتل مرد جوان با داس بر سر زمین کشاورزی
تخریب ویلای لاکچری در بابل
تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شمال
تنظیم قولنامه عادی ممنوع شد
قتل بر سر آب و زمین کشاورزی
شخم زدن زمین‌های سنگلاخ با گاو آهن
فرود هواپیمای مسافربری در زمین کشاورزی
آتش به جان زمین
آتش به جان زمین
آزادسازی ۶ هکتار از اراضی زراعی و باغات دماوند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۴ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۳ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Ycq
tabnak.ir/005Ycq