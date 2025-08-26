سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه باغداران و کشاورزان دارای باغ یا زمین زراعی با هر مساحتی هستند که قبل از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در محل به صورت مفروز و دارای مرز مشخص بوده، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی، سند مالکیت حد نگار ملک زراعی با قید کاربری کشاورزی را دریافت کنند.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردرباره اینکه چگونه می‌توان برای اراضی و املاک دارای کاربری زراعی و باغ سند مالکیت اخذ کرد، گفت: با توجه به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، چنانچه ملکی اعم از اراضی زراعی و باغات در زمان ابلاغ قانون مذکور یعنی ۱۷ /۳ /۱۴۰۳ الف) دارای تصرفات مفروزی بوده یعنی در محل به صورت مجزی از سایر املاک مجاور و دارای حد فاصل و مرز مشخص باشد. ب) با تأیید سازمان جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد. پ) متقاضی سند مالکیت یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ یک از قطعات مجاور ملک مورد تقاضا نباشد، با هر مساحتی سند مالکیت حد نگار با قید کاربری کشاورزی صادر می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی افزود: پس از صدور سند مالکیت حدنگار در اجرای قانون مذکور، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه باغداران و کشاورزان دارای باغ یا زمین زراعی با هر مساحتی هستند که قبل از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در محل به صورت مفروز و دارای مرز مشخص بوده، می‌توانند ضمن تهیه نقشه رقومی (نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم) در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت نام کرده و نقشه ملک و مدارک مالکیت خود را بارگذاری کنند و در صورت اخذ تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی در خصوص بهره برداری کشاورزی ملک، تقاضای سند در هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف، بررسی و پس از صدور رأی و انجام تشریفات قانونی، سند مالکیت حد نگار ملک زراعی با قید کاربری کشاورزی، صادر شود.