En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای ترامپ درباره زمان پایان جنگ غزه

«در سه الی چهار هفته آینده احتمالاً شاهد پایان یافتن این جنگ باشیم. هزاران سال است که آن‌ها درحال جنگ با یکدیگر هستند. این جنگ پایان خواهد یافت، اما کسی هفتم اکتبر را فراموش نخواهد کرد.»
کد خبر: ۱۳۲۴۶۹۹
| |
4 بازدید
ادعای ترامپ درباره زمان پایان جنگ غزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس جمهور آمریکا در دیدار خود با رئیس جمهور کره جنوبی با بیان اینکه «آمریکا بهترین تسلیحات جهان را تولید می‌کند»، ضمن تمجید از تصمیم خود برای حمله به ایران، مدعی شد: «در حملات اخیر ب-۲ ها شاهد عملکرد تسلیحات آمریکایی بودیم. همه بمب‌ها با اهداف خود اصابت کردند.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه با «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ سفید دیدار کرد.

ترامپ در ابتدای این نشست با بیان اینکه «آمریکا بهترین تسلیحات جهان را تولید می‌کند»، ضمن تمجید از تصمیم خود برای حمله به ایران، مدعی شد: «در حملات اخیر ب-۲ ها شاهد عملکرد تسلیحات آمریکایی بودیم. همه بمب‌ها با اهداف خود اصابت کردند.»

ادعای دوباره ترامپ درحالی است که روز جمعه ژنرال «جفری کروز» رئیس آژانس اطلاعات پنتاگون به دلیل ارزیابی او از حمله اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و نقض ادعای ترامپ توسط این ارزیابی، برکنار شد.

ترامپ در ادامه دیدار خود با رئیس جمهور کره جنوبی، در پاسخ به سوالی درباره دیدار احتمالی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت: «برای انجام این دیدار، به همکاری ۲ طرف نیاز است. پیش از هر توافقی زلنسکی و پوتین باید با یکدیگر دیدار کنند. من دارای روابط خوبی با پوتین و کیم جونگ اون هستم.»
او افزود: «شاید پوتین و زلنسکی با یکدیگر دیدار نکنند اما این جنگ حل و فصل خواهد شد. دیگر به اوکراین پولی نخواهیم داد، بلکه اروپا درحال خرید تسلیحات مورد نیاز اوکراین از آمریکا است.»

ترامپ همچنین گفت: «من خواستار توقف جنگ اوکراین هستم. هر هفته هزاران سرباز کشته می‌شوند.»

او مدعی شد: «من به هفت جنگ پایان دادم. من به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستم. اما این به پوتین و زلنسکی بستگی دارد.»

ادعای ترامپ درباره «پایان دادن به هفت جنگ» درحالی است که به اذعان نشریه آمریکایی «واشنگتن پست»، او هفته پیش این عدد را ۶ و ابتدای همین هفته ۷ عنوان کرده بود. مقامات بسیاری از کشورها ادعای ترامپ را رد کرده‌اند.

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی گفت: «دوست دارم با کیم جونگ اون دیدار کنم. با او روابط خوبی دارم. در زمانی مناسب با او دیدار خواهم کرد. روابط بسیار خوبی با او دارم. کره شمالی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است. رئیس جمهور چین نیز دوست دارد به این کشور سفر کنم. روابط خوبی با شی (رئیس جمهور چین) دارم.»

او در ادامه مدعی شد: «اگر من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ پیروز نمی‌شدم، در شبه جزیره کره یک جنگ هسته‌ای رخ می‌داد. ما بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان هستیم. یکی از موضوعاتی که با پوتین درباره آن صحبت کردم، جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای و کاهش زرادخانه هسته‌ای کشورهای هسته‌ای بود. سلاح هسته‌ای مرگبار است، باید از اشاعه آن جلوگیری کنیم. در همین راستا به چین و روسیه صحبت خواهیم کرد.»

ترامپ همچنین با اشاره به جنگ تجاری خود با چین، مدعی شد: «از قدرت بسیاری علیه چین برخوردار هستیم. کارت های بسیاری برای استفاده علیه چین داریم. اما دارای روابط بسیار خوبی با چین داریم. چین نیز از کارت‌هایی برای استفاده علیه آمریکا برخوردار است. اگر ما از برخی از کارت‌هایمان استفاده کنیم، چین نابود خواهد شد.»

او در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های خود با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با توجه به قحطی در غزه مدعی شد: «با نتانیاهو موفقیت‌های بسیاری از جمله در موضوع ایران داشتیم. جنگ غزه را به زودی حل خواهیم کرد. هیچکس هفتم اکتبر را فراموش نخواهد کرد اما جنگ غزه باید پایان یابد. من توانستم بسیاری از اسرا را بازگردانم. شرایط در غزه بسیار بد است. غذای بسیاری به غزه ارسال کرده‌ایم.»

ترامپ مدعی شد: «در سه الی چهار هفته آینده احتمالاً شاهد پایان یافتن این جنگ باشیم. هزاران سال است که آن‌ها درحال جنگ با یکدیگر هستند. این جنگ پایان خواهد یافت، اما کسی هفتم اکتبر را فراموش نخواهد کرد.»
او در پاسخ به سوال دیگری گفت: «به زودی، به کره جنوبی سفر خواهم کرد.»

ترامپ در آخر نشست خود با رئیس جمهور کره جنوبی در پاسخ به سوالی گفت: «جان بولتون یک احمق است. او به‌دنبال جنگ بود. در تفتیش اخیر خانه او نقشی نداشتم. افراد مریضی درحال حکمرانی بر آمریکا بودند. آن‌ها خانه‌های من را نیز تفتیش کردند. این افراد بیمار بودند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اسرائیل غزه جنگ غزه آتش بس حماس خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر مخفیانه وزیر صهیونیستی به ابوظبی لو رفت
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حماس: جلوی سفارت‌خانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تظاهرات کنید
ادعای جدید ترامپ: اسرای اسرائیلی زنده نیستند!
علی‌اف: ترامپ واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است!
بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی
سازمان ملل بالاخره در غزه «قحطی» اعلام کرد
گانتس: دولت نتانیاهو باید برود
بنیامین نتانیاهو به نوار غزه رفت!
نتانیاهو مدعی پایان قریب‌الوقوع جنگ غزه شد
مراحل عملیات نظامی برای تصرف شهر غزه آغاز شد
نتانیاهو دستور مذاکره برای پایان جنگ در غزه را صادر کرد
نتانیاهو: پایان جنگ منوط به کنترل غزه
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۵۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۸۸ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Yc7
tabnak.ir/005Yc7