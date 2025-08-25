ادعای ترامپ درباره زمان پایان جنگ غزه

«در سه الی چهار هفته آینده احتمالاً شاهد پایان یافتن این جنگ باشیم. هزاران سال است که آن‌ها درحال جنگ با یکدیگر هستند. این جنگ پایان خواهد یافت، اما کسی هفتم اکتبر را فراموش نخواهد کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس جمهور آمریکا در دیدار خود با رئیس جمهور کره جنوبی با بیان اینکه «آمریکا بهترین تسلیحات جهان را تولید می‌کند»، ضمن تمجید از تصمیم خود برای حمله به ایران، مدعی شد: «در حملات اخیر ب-۲ ها شاهد عملکرد تسلیحات آمریکایی بودیم. همه بمب‌ها با اهداف خود اصابت کردند.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه با «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ سفید دیدار کرد.

ترامپ در ابتدای این نشست با بیان اینکه «آمریکا بهترین تسلیحات جهان را تولید می‌کند»، ضمن تمجید از تصمیم خود برای حمله به ایران، مدعی شد: «در حملات اخیر ب-۲ ها شاهد عملکرد تسلیحات آمریکایی بودیم. همه بمب‌ها با اهداف خود اصابت کردند.»

ادعای دوباره ترامپ درحالی است که روز جمعه ژنرال «جفری کروز» رئیس آژانس اطلاعات پنتاگون به دلیل ارزیابی او از حمله اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و نقض ادعای ترامپ توسط این ارزیابی، برکنار شد.

ترامپ در ادامه دیدار خود با رئیس جمهور کره جنوبی، در پاسخ به سوالی درباره دیدار احتمالی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت: «برای انجام این دیدار، به همکاری ۲ طرف نیاز است. پیش از هر توافقی زلنسکی و پوتین باید با یکدیگر دیدار کنند. من دارای روابط خوبی با پوتین و کیم جونگ اون هستم.»

او افزود: «شاید پوتین و زلنسکی با یکدیگر دیدار نکنند اما این جنگ حل و فصل خواهد شد. دیگر به اوکراین پولی نخواهیم داد، بلکه اروپا درحال خرید تسلیحات مورد نیاز اوکراین از آمریکا است.»

ترامپ همچنین گفت: «من خواستار توقف جنگ اوکراین هستم. هر هفته هزاران سرباز کشته می‌شوند.»

او مدعی شد: «من به هفت جنگ پایان دادم. من به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستم. اما این به پوتین و زلنسکی بستگی دارد.»

ادعای ترامپ درباره «پایان دادن به هفت جنگ» درحالی است که به اذعان نشریه آمریکایی «واشنگتن پست»، او هفته پیش این عدد را ۶ و ابتدای همین هفته ۷ عنوان کرده بود. مقامات بسیاری از کشورها ادعای ترامپ را رد کرده‌اند.

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی گفت: «دوست دارم با کیم جونگ اون دیدار کنم. با او روابط خوبی دارم. در زمانی مناسب با او دیدار خواهم کرد. روابط بسیار خوبی با او دارم. کره شمالی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است. رئیس جمهور چین نیز دوست دارد به این کشور سفر کنم. روابط خوبی با شی (رئیس جمهور چین) دارم.»

او در ادامه مدعی شد: «اگر من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ پیروز نمی‌شدم، در شبه جزیره کره یک جنگ هسته‌ای رخ می‌داد. ما بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان هستیم. یکی از موضوعاتی که با پوتین درباره آن صحبت کردم، جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای و کاهش زرادخانه هسته‌ای کشورهای هسته‌ای بود. سلاح هسته‌ای مرگبار است، باید از اشاعه آن جلوگیری کنیم. در همین راستا به چین و روسیه صحبت خواهیم کرد.»

ترامپ همچنین با اشاره به جنگ تجاری خود با چین، مدعی شد: «از قدرت بسیاری علیه چین برخوردار هستیم. کارت های بسیاری برای استفاده علیه چین داریم. اما دارای روابط بسیار خوبی با چین داریم. چین نیز از کارت‌هایی برای استفاده علیه آمریکا برخوردار است. اگر ما از برخی از کارت‌هایمان استفاده کنیم، چین نابود خواهد شد.»

او در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های خود با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با توجه به قحطی در غزه مدعی شد: «با نتانیاهو موفقیت‌های بسیاری از جمله در موضوع ایران داشتیم. جنگ غزه را به زودی حل خواهیم کرد. هیچکس هفتم اکتبر را فراموش نخواهد کرد اما جنگ غزه باید پایان یابد. من توانستم بسیاری از اسرا را بازگردانم. شرایط در غزه بسیار بد است. غذای بسیاری به غزه ارسال کرده‌ایم.»

ترامپ مدعی شد: «در سه الی چهار هفته آینده احتمالاً شاهد پایان یافتن این جنگ باشیم. هزاران سال است که آن‌ها درحال جنگ با یکدیگر هستند. این جنگ پایان خواهد یافت، اما کسی هفتم اکتبر را فراموش نخواهد کرد.»

او در پاسخ به سوال دیگری گفت: «به زودی، به کره جنوبی سفر خواهم کرد.»

ترامپ در آخر نشست خود با رئیس جمهور کره جنوبی در پاسخ به سوالی گفت: «جان بولتون یک احمق است. او به‌دنبال جنگ بود. در تفتیش اخیر خانه او نقشی نداشتم. افراد مریضی درحال حکمرانی بر آمریکا بودند. آن‌ها خانه‌های من را نیز تفتیش کردند. این افراد بیمار بودند.»