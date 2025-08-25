En
شاخص کل بورس در بازار امروز ۳ شهریور

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۳۳ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۰۲
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۳۳ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس در بازار امروز 3 شهریور

امیر مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
2
پاسخ
ما هیچ ما نگاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
از تیم اقتصادیه رییس جمهور میشه انتقاد کرد یا نه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
دعوت می کنیم به بورس و سرهارا میبریم
بعد میگیم ملت همیشه در صحنه بیایید رای بدهید
بیایید حضور حماسی داشته باشیم
آیا از بورسی ها و خانواده هایشان در شرایط بحرانی پیش رو کشور انتظار حمایت و اتحاد دارید؟!
