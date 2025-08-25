En
حمایت از ایرانیان خارج از کشور: لایحه جدید در مجلس!

مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در دستورکار دارد.
حمایت از ایرانیان خارج از کشور: لایحه جدید در مجلس!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد. دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

 

