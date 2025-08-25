En
طرز تهیه کباب ازبکی؛ غذای لذیذ و ساده

کباب ازبکی نوعی کباب بسیار خوشمزه و آبدار است که همراه با سیب زمینی و نان سرو می‌شود.
طرز تهیه کباب ازبکی؛ غذای لذیذ و ساده

کباب ازبکی نوعی کباب بسیار خوشمزه و آبدار است که همراه با سیب زمینی و نان سرو می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ امروزه غذاهای بین‌المللی و مدرن طرفداران زیادی دارد. برخلاف گذشته که مردم جز غذاهای سنتی مانند انواع خورشت‌ها و پلوها و آبگوشت و آش میل به امتحان سایر غذاها نداشتند. در دنیای امروز با پیدایش اینترنت و گسترش فضای مجازی مردم با انواع غذاهای کشورهای مختلف دنیا آشنا شده‌اند و در برخی از رستوران‌ها نیز سرو می‌شوند. 

در این میان غذاهای ترکی، عربی و افغانی بسیار خوشمزه و مشهور هستند و به دلیل نزدیکی مرزی و فرهنگی با ایران، این غذاها در میان ایرانیان بیشتر از سایر غذاهای سایر کشورها طرفدار دارند. کباب ازبکی نوعی کباب بسیار خوشمزه است که به صورت سرخ شده و همراه با سیب زمینی سرو می‌شود و طعم فوق‌العاده‌ای دارید. اگر دوست دارید این کباب خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کباب ازبکی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه کباب ازبکی

گوشت چرخ کرده: 400 گرم

پیاز: 1 عدد
نداف کرمانی    

سیر: 2 حبه

پودر سوخاری: 100 گرم

آب گازدار: 100 میلی لیتر

نمک، فلفل، زیره، گشنیز و پاپریکا: به میزان لازم

بکینگ‌پودر: 1 قاشق چای‌خوری

روغن: به میزان لازم

سیب زمینی نقلی: به تعداد لازم

سیر رنده شده: 1 قاشق مرباخوری سرپر

شوید تازه و خرد شده: 1 قاشق غذاخوری

کره: 20 گرم

طرز تهیه کباب ازبکی

برای درست کردن این کباب خوشمزه ابتدا گوشت چرخ شده را همراه با پیاز رنده شده، سیر رنده شده، آب گازدار، نمک، فلفل، پاپریکا، زیره و گشنیز، پودر سوخاری و بکینگ‌پودر را داخل یک کاسه مناسب بریزید و با دست خوب ورز بدهید. از مایه گوشتی به اندازه 2 قاشق غذاخوری بردارید و کف دستتان به شکل لوله دربیاورید. کباب‌ها را به مدت 1 ساعت داخل یخچال بگذارید تا استراحت کند، سپس داخل روغن هر دو طرف کباب‌ها را سرخ کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد سیب زمینی‌ها را به چهار قسمت تقسیم کنید و داخل آب جوش بریزید و 10 دقیقه زمان بدهید تا سیب زمینی‌ها بجوشد. سپس سیب زمینی‌ها را آبکش کنید. کره را داخل ماهی تابه بریزید تا داغ شود سپس سیب زمینی‌ها را داخل کره سرخ کنید و در آخر سیر رنده شده، شوید خرد شده و نمک را اضافه کنید و همراه با سیب زمینی کمی تفت تفت بدهید. کباب‌های آماده را داخل ظرف سرو بچینید و سیب زمینی‌های سرخ شده را کنار آن بگذارید. کباب ازبکی خوشمزه ما در این مرحله آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم

ـ کباب‌ ازبکی را می‌توانید با گوشت گوسفند یا گوساله تهیه کنید؛ اما به این نکته توجه داشته باشید که اگر کباب تابه‌ای را با گوشت گوسفند درست می‌کنید، گوشت گوسفند در فرآیند پخت آب می‌شود؛ بنابراین سایز آن کوچک می‌شود و باید کباب‌ها را کمی بزرگ‌تر درست کنید؛ اما گوشت گوساله آب نمی‌شود. برای تهیه کباب تابه‌ای بهتر است از ترکیب گوشت گوسفند و گوساله استفاده کنید.

ـ نیازی نیست پیاز را کاملا فشار بدهید تا هرچه آب دارد، پس بدهد. فقط همان آبی را که بعد از رنده کردن پیاز ته کاسه جمع می‌شود، دور بریزید. اگر پیاز را فشرده کنید و همه آبش را بگیرید، کباب ازبکی شما بعد از پخت خشک می‌شود.

ـ اگر بخواهیم به طور مختصر در مورد کاربرد انواع پیازها توضیح بدهیم، باید از پیاز زرد که معروف‌ترین عضو خانواده پیازهاست، شروع کنیم. این پیاز بهترین گزینه برای پخت و پز است. پیاز سفید از پیاز زرد طعم ملایم‌تری دارد. از نظر کاربرد تقریباً مثل پیاز قرمز است و می‌شود آن را خام خورد و یا در سالادها و دیپ‌ها از آن استفاده کرد. این پیاز برای غذاهای مکزیکی هم بهترین گزینه است. پیاز قرمز نسبت به پیاز سفید و زرد فیبر بیشتری دارد و به خاطر رنگ زیبایش می‌توان از آن برای تزئین بشقاب غذا هم استفاده کرد. علاوه‌بر این برای کبابی کردن، سالاد و ساندویچ‌ها هم انتخاب مناسبی است. پیاز‌های قرمز به اندازه کافی عطر و طعم به غذا نمی‌دهند؛ بنابراین معمولاً برای پخت و پز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

 

