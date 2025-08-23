En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فروغ فرخزاد: شاعر جنجالی با زندگی پر از پیچیدگی

 فروغ فرخزاد (۱۳۱۳-۱۳۴۵) یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران است که با شعرهایش تأثیر عمیقی بر ادبیات پارسی گذاشت.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۶۵
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۳ 23 August 2025
|
303 بازدید

به گزارش تابناک، فروغ قرخزاد که از خانواده ای نظامی برخاسته بود، با زبانی صمیمی، جسورانه و زنانه به موضوعاتی، چون عشق، آزادی، هویت و تجربه‌های انسانی پرداخت و تابو‌های اجتماعی را به چالش کشید. مجموعه‌های شعری، چون «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» با تصاویر بدیع و احساسات عمیق، هنوز هم خوانندگان را مجذوب می‌کنند. 

فروغ فرخزاد: شاعر جنجالی با زندگی پر از پیچیدگی

فروغ نه‌تنها شاعر، بلکه فیلم‌سازی پیشرو بود که با مستند «خانه سیاه است» نگاهی انسانی به زندگی جذامیان انداخت و اثری ماندگار خلق کرد. بااین‌حال، زندگی شخصی او، به‌ویژه رابطه‌اش با ابراهیم گلستان، پرسش‌هایی درباره تناقض بین حرف و عملش در اذهان برخی ایجاد کرده است. 

 فروغ فرخزاد در شعرهایش از آزادی زنان، خودبیانگری و شکستن کلیشه‌های جنسیتی سخن گفت. او در جامعه‌ای مردسالار که محدودیت‌های فراوانی برای زنان وجود داشت، دیدگاه‌هایش را بیان کرد و راه را برای نسل‌های بعدی شاعران، به‌ویژه زنان، هموار نمود. آثار او بازتابی از مبارزه برای هویت و استقلال بود، اما زندگی شخصی‌اش پیچیدگی‌هایی داشت که گاه با پیام‌های مترقی‌اش در تضاد به نظر می‌رسد.

  یکی از جنبه‌های بحث‌برانگیز زندگی فروغ، رابطه عاشقانه‌اش با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم‌ساز سرشناس، است. این رابطه در حالی شکل گرفت که گلستان متأهل بود، و این موضوع پرسش‌هایی درباره سازگاری دیدگاه‌های مترقی فروغ با انتخاب‌های شخصی‌اش به وجود آورده است. برخی معتقدند این رابطه با ادعاهای فمینیستی که او در شعرهایش ترویج می‌داد، ناسازگار است و می‌تواند اعتبار پیام او را زیر سؤال ببرد. بااین‌حال، برای درک بهتر این موضوع، باید بستر تاریخی و اجتماعی زمان فروغ را در نظر گرفت. در ایران دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی، زنان مطلقه‌ای، چون فروغ با فشار‌های اجتماعی شدیدی روبه‌رو بودند.

 پس از جدایی از پرویز شاپور، فروغ در جامعه‌ای که طلاق تابو بود، به دنبال هویت و جایگاه خود بود. رابطه با گلستان شاید نه‌تنها از سر عشق، بلکه فرصتی برای رشد فکری و هنری او بود. همکاری با گلستان به خلق آثاری، چون «خانه سیاه است» منجر شد که شاهدی بر تعهد فروغ به مسائل انسانی است.

 تضاد بین حرف و عمل فروغ برای برخی از مخاطبان تأثیر منفی دارد. وقتی شاعری از آزادی و حقوق زنان سخن می‌گوید، انتظار می‌رود زندگی شخصی‌اش نیز بازتابی از این ارزش‌ها باشد.

 تضاد بین حرف و عمل فروغ برای برخی از مخاطبان تأثیر منفی دارد. وقتی شاعری از آزادی و حقوق زنان سخن می‌گوید، انتظار می‌رود زندگی شخصی‌اش نیز بازتابی از این ارزش‌ها باشد.

این ناسازگاری می‌تواند اعتماد به پیام او را کاهش دهد و تأثیرگذاری‌اش را کمرنگ کند. بااین‌حال، برخی معتقدند که نباید هنرمند را صرفاً بر اساس انتخاب‌های شخصی‌اش قضاوت کرد. فروغ در جامعه‌ای با محدودیت‌های شدید زندگی می‌کرد و تصمیم‌هایش، حتی اگر متناقض به نظر آیند، بخشی از تلاش او برای رهایی و یافتن معنا در زندگی بود. 

  فروغ فرخزاد نمادی ازخلاقیت و مبارزه برای آزادی است. شعر‌ها و آثارش همچنان الهام‌بخش نسل‌هاست، اما زندگی شخصی‌اش، مانند هر انسان دیگری، پر از پیچیدگی‌ها و تناقض‌های انسانی بود.

 رابطه‌اش با گلستان را می‌توان از زاویه‌ای به‌عنوان تلاشی برای یافتن عشق و استقلال در جامعه‌ای محدودکننده دید، هرچند این انتخاب برای برخی با ارزش‌های مترقی او ناسازگار به نظر می‌رسد. در نهایت، قضاوت درباره فروغ به این بستگی دارد که آیا می‌توانیم آثار و پیام‌های یک هنرمند را جدا از زندگی شخصی‌اش بررسی کنیم، یا اینکه تضاد بین حرف و عمل همیشه تأثیری منفی خواهد داشت. فروغ، با تمام پیچیدگی‌هایش، همچنان یکی از تأثیرگذارترین صدا‌های ادبیات ایران باقی می‌ماند./ منیره رقابی

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
فروغ فرخزاد شعر نو ادبیات ایران
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هفتاد کتاب در سینه دارم
عکسی از مراسم عروسی فروغ فرخزاد و پرویز شاپور
انتشار فراخوان هجدهمین دوره جایزه جلال
تحلیل تابناک؛ دنیای بی پروین، بی فروغ است!
یورش از یوش/ شاعر عصبانی و مهربان که جهان شعر را طرحی نو درانداخت
شب غزل اجتماعی معاصر در خانه اندیشمندان علوم انسانی
آتشی از جنوب؛ پول عیالم خرج چاپ این کتاب شد!
کتاب «خرستان» استاد موسقی ایران
خرابکاری فاجعه‌بار زن جوان حین رانندگی
رونمایی از کتاب دکتر ولایتی به زبان صربی
سخنان منتشر نشده رهبری در جمع شعرا
یک شاعر در نگارش فیلمنامه یک سریال همکاری کرد
پدیدارشناسی اشعار سهراب سپهری
نامه‌ جالب داریوش مهرجویی به فروغ فرخزاد
نامه‌های دخترانه_زنانه_شاعرانه برای سخت‌گیری‌های پدرانه؛ نمی‌دانم این فاصله‌ها را چگونه پر کنم؟
خانه پدری فروغ فرخزاد به تملک شهرداری درآمد
حال و هوای نیمایی در سالروز تولد پدر شعر نو
خانه احمد محمود با خاک یکسان شد
فیلم کمتر دیده شده از نویسنده شهیر و ادیب ایرانی در ماههای پایانی عمر
درباره شعر «فروغ» چه می‌گویند؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۶۵ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YV7
tabnak.ir/005YV7