ربوده شدن یک روحانی در سیستان و بلوچستان

حجت الاسلام رمضانی، مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان، با محکومیت شدید حادثه ربوده شدن حجت‌الاسلام مجید فلاح‌پور از روحانیون شهر بزمان ایرانشهر، اظهار داشت: جسارت به علما و روحانیت، جسارت به دین و ارزش‌های اسلامی است و هرگز از سوی مردم متدین این خطه تحمل نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وی افزود: جمعه شب افراد مسلح ناشناس، این روحانی گرانقدر را در شهرستان بزمان مورد ربایش قرار داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. چنین اقداماتی نه‌تنها مذبوحانه و بی‌ثمر است بلکه نشان‌دهنده دشمنی با ایمان، وحدت و آرامش مردم منطقه می‌باشد.

مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی از سوی مسئولان امنیتی و قضایی تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای ذیربط با قاطعیت عاملان این اقدام مجرمانه را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند تا امنیت علما و مردم بیش از پیش تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه همواره مدافع ارزش‌های الهی و خادم مردم بوده‌اند و هیچ تهدید و جسارتی نمی‌تواند مسیر خدمت‌رسانی روحانیت به جامعه را متوقف کند.