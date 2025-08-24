واقعیت عجیبی است که با رسیدن به دوران پختگی، کمابیش همه ما حسرت‌هایی را تجربه می‌کنیم. این حسرت‌ها کدامند و از آن مهم‌تر، چگونه می‌توانیم از تجربه آن‌ها در آینده اجتناب کنیم؟ این مقاله به بررسی رایج‌ترین پشیمانی‌های افراد مسن می‌پردازد و راهکارهایی برای ساختن فردایی بدون حسرت ارائه می‌دهد.

سالمندان اغلب به خاطر از دست دادن فرصت‌های خاصی در زندگی حسرت می‌خورند. البته که چشم بر هم بگذاریم عمر می گذرد! به قول سعدی "عمر برف است و آفتاب تموز اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز ".

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ شاعر پرتغالی، فرناندو پسوآ، به زیبایی می‌گوید: "گذشته من، همه آن چیزی است که نتوانستم باشم." او به شکاف‌های روانی اشاره می‌کند که سال‌ها با خود حمل می‌کنیم و در نهایت به حسرت‌هایی عمیق بدل می‌شوند.

چه کنیم که در دوران سالمندی حسرت به دل‌مان نماند؟!



رایج ترین حسرت ها در پیری

وقتی افراد به دوران کهنسالی می‌رسند، عوامل بسیاری وجود دارد که ممکن است از آن‌ها پشیمان باشند. برای مثال، اغلب متوجه می‌شوند که در نگارش داستان زندگی خود، اشتباهات بی‌شماری مرتکب شده‌اند و بسیاری از رویدادها را به گونه‌ای مدیریت کرده‌اند که اگر به شکل متفاوتی با آن‌ها برخورد می‌شد، می‌توانستند دوران 50 و 60سالگی خود را با احساس رضایت و شادی بیشتری سپری کنند.

با این اوصاف، شاید بهتر باشد از همین امروز به نکاتی توجه کنیم که می‌توانند مسیر زندگی ما را تغییر دهند و فردایی بدون حسرت برایمان رقم بزنند.

«هیچ‌وقت برای توبه دیر نیست.»

-چارلز دیکنز (الیور تویست)-

حسرت و پشیمانی احساسی مخرب است. با این حال، مانند اکثر احساسات، عملکردی را انجام می‌دهد. ما را دعوت می‌کند تا اشتباهات خود را اصلاح کنیم. اما هرچه پیرتر می‌شویم، متوجه می‌شویم که چیزهایی وجود دارند که جبران‌ناپذیر هستند و فقط باید آنها را بپذیریم.

مطالعات واقعاً جالبی در مورد موضوع پشیمانی در دوران پیری وجود دارد. دانشگاه مانیتوبا (کانادا) ادعا می‌کند که این واقعیت عاطفی بر کیفیت زندگی و حتی سلامت فرد تأثیر می‌گذارد.

بنابراین، این بُعدی است که ارتباط زیادی با سلامت روان دارد و نباید نادیده گرفته شود.



درس‌هایی از گذشته: چگونه از حسرت‌های پیری دوری کنیم؟

یکی از چیزهایی که سالمندان از آن پشیمان می‌شوند، احساس نیاز به برآورده کردن انتظارات دیگران است.

1. انجام ندادن کاری که واقعاً می‌خواستیمش

برونی ویر، پرستار آسایشگاه و نویسنده کتاب «پنج پشیمانی بزرگ در حال مرگ» (2019) است. در این اثر، او به پشیمانی‌های افرادی که نزدیک به مرگ بودند پرداخت. یکی از چیزهایی که آنها بیشتر از همه از آن پشیمان بودند، زندگی کردن بر اساس انتظارات دیگران بود.

در واقع، باور به اینکه آنها به اندازه کافی شجاع نبوده‌اند تا تصمیمات خاصی بگیرند، منبع ناراحتی زیادی برای آنها بود.

در واقع، درست است که گاهی اوقات، خانواده‌ها و محیط‌های ما وجود ما را تا حدی مشروط می‌کنند که ما را وادار به دنبال کردن اهداف یا انتخاب گزینه‌هایی می‌کنند که نمی‌خواهیم.

ترس‌ها حصارهایی هستند که مانع از برقراری ارتباط ما با آنچه می‌خواهیم می‌شوند. با افزایش سن، اغلب از اینکه ترس‌هایمان را رها نکردیم، پشیمان می‌شویم.

2. صادق‌تر بودن در مورد احساسات‌مان

چند بار باید بگوییم «دوستت دارم» و «متاسفم» اما نمی‌گوییم؟ ما هرگز نباید از گفتن به عزیزانمان که دوستشان داریم، غافل شویم. اینها کلمات مهمی هستند. علاوه بر این، وقتی آنها را به زبان نمی‌آوریم، تلخ می‌شویم.

۳. وقت بیشتری را صرف چیزهایی که واقعاً مهم بودند، نکردیم

بیشتر اوقات، ما ساعت‌ها مشغول کارهای اتوماتیک و بی‌فکر می‌شویم. اما کافی است برای لحظه‌ای مکث کنیم تا بفهمیم چه چیزی واقعاً مهم است و چه چیزی نه. حالا سوال اینجاست: آیا ما واقعاً به همین چیزهای مهم اولویت می‌دهیم؟

اینکه زندگی امروزمان را با لحظات و کارهای پرمعنا پر کنیم، برای حال خوبمان ضروری است. در واقع، حس ارزشمندی ما تا حد زیادی به اینکه وقتمان را چطور می‌گذرانیم، بستگی دارد.

۴. نگرانی بیش از حد و فراموش کردن زندگی

نگرانی‌های بیش از حد، وجود ما را محدود می‌کند و فرصت‌های رشد ما را از بین می‌برد. وقتی با دقت نگاه می‌کنیم، بسیاری از چیزهایی که ما را نگران می‌کنند هرگز اتفاق نمی‌افتند. با گم شدن در این هزارتوهای ذهنی آزاردهنده، زیبایی زمان حال را تحقیر می‌کنیم.

افراد مسن اغلب پشیمان می‌شوند که اجازه داده‌اند استرس و نگرانی مانع از داشتن زندگی آرام‌تر و متمرکزتر آنها شود. نوعی از زندگی که در آن می‌توانستند از هر اتفاقی که افتاده قدردانی کنند. مثلاً از بزرگ شدن فرزندان‌شان.

5. از دست دادن فرصت‌ها

احساس ترس و ناامنی، در را به روی فرصت‌هایی که بعداً از آنها پشیمان می‌شویم، می‌بندد. معمولاً از اینکه به اندازه کافی شجاع نبودیم تا به مشاغل یا عشق‌های خاصی که به دلیل تردید از آنها صرف نظر می‌کنیم، پاسخ مثبت بدهیم، ناراحت می‌شویم.

در این راستا، مطالعه‌ دانشگاه تیلبورگ (هلند) نشان می‌دهد که چگونه عدم اقدام یا فقدان جسارت، پشیمانی‌های دردناکی را به همراه دارد.

6. به اندازه کافی سفر نکردن

یکی از چیزهای بسیار رایجی که سالمندان از آن پشیمان می‌شوند، به اندازه کافی سفر نکردن است. دلیلش این است که گذراندن بخش زیادی از زندگی ما در یک مکان، تجربیات جدید، یادگیری و ادغام دیدگاه‌های دیگران را از ما می‌گیرد.

در واقع، هیچ چیز به اندازه غلبه بر مرزهای محیط‌های روزمره ما، با هدف آشنایی با کشورها و فرهنگ‌های دیگر، برای ما به عنوان انسان غنی‌کننده نیست.

7. ناتوانی در درک عشق

بعضی از افراد تمام عمر خود را با فرد اشتباهی می‌گذرانند. بنابراین، یکی از پشیمانی‌های رایج، انتخاب نکردن شریک مناسب است.

پشیمانی مکرر، به این معنی است که روابط خاصی را به موقع تمام نمی‌کنیم و خود را از خوشبختی احتمالی محروم می‌کنیم.

درک اساس عشق سالم، شایستگی‌ای است که ارتباط نزدیکی با رضایت از زندگی دارد. اگر عشق را به درستی درک نکنیم، احساس می‌کنیم که شکست خورده‌ایم.

8. دوستانی که باید از آنها مراقبت می‌کردیم

یکی دیگر از پشیمانی‌های رایج افراد مسن، نداشتن دوستان بیشتر است. به این دلیل که زندگی اجتماعی و دوستی‌های ما ارزش عاطفی زیادی دارند.

آنها چهره‌هایی هستند که با آنها می‌خندیم و یاد می‌گیریم. علاوه بر این، آنها به کاهش استرس ما کمک می‌کنند و ما با آنها برنامه‌هایی می‌سازیم که امیدها و رویاهای ما را تغذیه می‌کنند.

متاسفانه، رایج است که افراد به سنین بالا می‌رسند و از اینکه از دوستی‌های خاصی مراقبت نکرده‌اند یا افرادی را که باید به آنها می‌چسبیدند، رها نکرده‌اند، پشیمان می‌شوند.

9. عدم مراقبت از سلامتی

رسیدن به 70 یا 80 سال با سلامتی خوب کار آسانی نیست. به طور معمول، ما از بیماری‌هایی رنج می‌بریم که نتیجه سبک زندگی ناسالم است. به همین دلیل، بسیاری از مردم از اینکه ورزش بیشتری انجام نداده‌اند، غذای سالم‌تری نخورده‌اند یا سیگار کشیدن را ترک نکرده‌اند، پشیمان می‌شوند.

اغفال رژیم غذایی یا داشتن سبک زندگی بی‌تحرک اغلب باعث پشیمانی افراد می‌شود، زمانی که به سن پیری می‌رسند. در آن زمان است که آنها بیشتر به بدن خود توجه می‌کنند. در واقع، آنها شروع به درک این می‌کنند که بسیاری از امکانات آنها به لطف توانایی‌های بدنشان وجود دارد.

مراقبت از روابطمان به ما این امکان را می‌دهد که با رضایت بیشتری به پیری برسیم.

اگر نمی‌خواهید پشیمانی داشته باشید، شجاع باشید و از داشته‌هایتان مراقبت کنید

آیا می‌خواهید بدون اینکه خاطرات گذشته خود را با خود بکشید، به پیری برسید؟ اگر چنین است، با مرور زمان حال و احساس فعلی خود شروع کنید. هر زمانی زمان مناسبی برای اجرای انواع اقداماتی است که از پشیمانی‌های آینده جلوگیری می‌کند.

چند دستورالعمل برای پیر شدن بدون پشیمانی



سفر کنید. از شکستن روال‌های خود نترسید.

آنچه را که درمورد دیگران احساس می‌کنید ابراز کنید.

از روابط اجتماعی و عاطفی خود مراقبت کنید. قدردان جادوی چیزهای کوچک در زندگی روزمره‌تان باشید.

لحظاتی را که به شما رفاه و شادی می‌بخشند، تشویق کنید.

آگاه شوید که چه کسی لیاقت حضور در زندگی شما را دارد و چه کسی ندارد.

اهدافی داشته باشید که با ارزش‌ها و نیازهای شما هماهنگ باشند.

برای رویاهایتان وقت و تلاش بگذارید. اجازه ندهید که تحت فشار دیگران قرار بگیرید.

استرس و نگرانی‌های خود را بهتر تنظیم کنید تا بتوانید از اینجا و اکنون بیشتر لذت ببرید.

در نهایت، اگرچه درست است که رسیدن به پاییز زندگی بدون پشیمانی از هیچ چیز آسان نخواهد بود، اما سعی کنید تا حد امکان پشیمانی‌های خود را کم کنید.

شجاع باشید. از فرصت استفاده نکنید. از موقعیت‌هایی که شما را به احساس رضایت واقعی نزدیک‌تر می‌کنند، استفاده کنید.