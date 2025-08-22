واکنش احمد خاتمی به سخنان استاندار مازندران

امام جمعه موقت تهران گفت: اتحاد و انسجام دستور قرآن است؛ این مسئله پیام امام و رهبری است. کسی حق شکستن این خط قرمز را ندارد. کارگزاری که می‌گوید وقتی مردم گرسنه‌اند اعتقادی به حجاب ندارد، این حرف یک دولت در طراز است؟! حجاب از بدیهیات دین است و چرا چنین فردی مسئولیت پذیرفته است؟ سپس می‌گوید که من لایحه حجاب را گفتم؛ این عذر بدتر از گناه است

به گزارش تابناک، آیت‌الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی این هفته‌ی پایتخت که در مصلای امام خمینی(ره) اقامه شد، طی سخنانی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، بیان کرد: منش امامین انقلاب اسلامی همیشه حمایت از دولت‌ها بوده است؛ دولت طراز، دولت آخرالزمان است که در سراسر جهان حاکم خواهد شد که با ظهور امام زمان(عج) برپا خواهد شد. دولت‌هایی که به‌نام اسلام و قرآن برمردم حاکم هستند، مانند دولت ما هم باید دغدغه اسلام و هدایت مردم را داشته باشند.

وی گفت: کارگزاری که می‌گوید وقتی مردم گرسنه‌اند اعتقادی به حجاب ندارد، این حرف یک دولت در طراز است؟! حجاب از بدیهیات دین است و چرا چنین فردی مسئولیت پذیرفته است؟ سپس می‌گوید که من لایحه حجاب را گفتم؛ این عذر بدتر از گناه است چراکه این لایحه را ۶ فقیه و ۶ حقوقدان تایید کرده‌اند. ما این حرف را پای دولت نمی‌گذاریم و یک کارگزار این را گفته ولی دولت واکنشی داشته باشد تا دیگران جرأت نداشته باشند این اراجیف را بگویند.

خطیب جمعه‌ی تهران اظهار داشت: مطلب بعدی اینکه شما کارگزار هستید، گرسنگی مردم را برطرف کنید چرا توپ را به زمین مردم می‌اندازید؟ ما این را به‌حساب دولت نمی‌گذاریم ولی دولت بیانیه بدهد و به مردم اعلام کند که این کارگزار را توبیخ کرده است.

خاتمی خاطر نشان کرد: در هفته‌ی دولت باید خدمات دولت به مردم گفته شود؛ همه دولت‌ها به مردم خدمت کرده‌اند و دولت کنونی هم در حال خدمت است. تلاش‌های رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان را می‌بینیم و خط ما هم حمایت ناصحانه از دولت است.

وی در ادامه عنوان کرد: اتحاد و انسجام دستور قرآن است؛ این مسئله پیام امام و رهبری است. کسی حق شکستن این خط قرمز را ندارد. بعضی‌ها بیانیه‌ی سیاه و سیاه‌نامه‌ای دادند که ترجمان حرف‌های نتانیاهو به فارسی است. این حرف‌ها وحدت‌شکن است؛ ملت ما ۱۲ روز یک‌صدا پیام مقاومت را به دنیا رساند ولی این‌سیاه‌نامه پیام تفرقه را می‌رساند.

خاتمی گفت: برخی حرف‌ها جناحی است و بنده اعتقاد دارم که سخن‌گاه نمازجمعه جای حرف‌های جناحی نیست اما وقتی پای اصل نظام به میان است، تریبون نمازجمعه باید روشنگری کند. با بیانیه به‌اصطلاح پارادایم به‌معنای تغییر اصول وارد میدان شده‌اند و در شرایطی که آمریکا و اسرائیل آرزوهای خود را بر باد دیدند، اینان این حرف‌ها می‌زنند. بیانیه می‌گوید باید اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی انجام شود.

وی ادامه داد: باید بگویم که انرژی هسته‌ای انرژی آینده جهان است و در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد؛ مردم دست می‌گویند که «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست». نسخه دادند که آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا صورت بگیرد. درباره آمریکایی که شهید سلیمانی را کشته، به کشور حمله کرده، تمامی قراردادهای بین‌المللی را زیرپا گذاشته و به مراکز هسته‌ای ما حمله کرده می‌گویند به‌صورت مستقیم مذاکره کنید. این مردم برابر امریکا تسلیم نمی‌شود و «هیهات منا الذله».

امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب سال قبل فرمودند مذاکره با آمریکا عاقلانه و شرافتمندانه نیست و این بیانیه سفارش به بی‌شرافتی می‌کند. ملت ایران تحت تأثیر این نسخه‌ی خفت‌بار نمی‌رود.

خاتمی افزود: در این سیاه‌نامه پنج تهمت به مردم زده شده و می‌گوید بازگشت به حاکمیت مردم باید انجام شود؛ ۴۷ سال از انقلاب گذشته و مردم ۴۷ بار پای صندوق آمده‌اند و این حرف آمریکاست. این بیانیه می‌گوید سرکوب منتقدان مصلح پایان یابد؛ کدام سرکوب؟ این فضای مجازی و برخی رسانه‌ها را ببینید، آزاد هستند و حرف می‌زنند ولی هیچ نظامی براندازی را قبول نمی‌کند؛ امیرالمومنین امام علی(ع) هم براندازی را قبول نکرد.

وی عنوان کرد: آمریکا و اسرائیل کشورمان را متهم به تنش‌زایی می‌کنند و این سیاه‌نامه ایران از تنش‌زایی دست بردارد؛ تاریخ در حال تکرار است، عبیدالله بن زیاد به مسلم بن عقیل گفت چرا تنش‌زایی می‌کنید؟ این بیانیه مردم را متهم به تنش‌زایی می‌کند.