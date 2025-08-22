بحران کم آبی در پایتخت ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، طبق گزارش منابع ترکیهای، کاهش شدید سطح آب سدهای اطراف آنکارا موجب شده است که پایتخت ترکیه کمتر از سه ماه آب شرب ذخیره داشته باشد.
بنا بر آمار منتشرشده در وبسایت رسمی اداره کل آب و فاضلاب آنکارا (ASKİ)، میزان پرشدگی سدهای تأمینکننده آب این شهر تا تاریخ ۲۰ اوت به ۱۹.۴۲ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۳۹.۴۱ درصد) کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
حجم فعال قابل استفاده نیز از ۳۱.۲۱ درصد در سال گذشته به ۸.۵۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. به این ترتیب، با توجه به نرخ تبخیر سالانه و مصارف کشاورزی، موجودی آب فعلی پاسخگوی کمتر از سه ماه مصرف شهری خواهد بود.
سدهای تأمینکننده آب آنکارا از جمله چوبوک-۲، چاملیدره، کورتبوغاز، کوشاکایا، ایگرککایا، آکیار و پچنک همگی با کاهش جدی سطح آب روبهرو شدهاند و در برخی موارد سطح آب بین ۴۰ تا ۵۰ متر پایین رفته است. این وضعیت موجب نمایان شدن بقایای سکونتگاههای قدیمی و جزایر کوچک در بستر سدها شده است.
گزارش آناتولی میافزاید میزان آب موجود در مخازن در ۲۰ اوت سال گذشته بیش از ۶۲۴ میلیون مترمکعب بود، اما امسال این رقم به حدود ۳۰۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
