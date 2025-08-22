باران و رعدوبرق در شمال و جنوب/گردوخاک در تهران

به گزارش تابناک، صادق ضیاییان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: امروز (۳۱ شهربورماه) در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، شمال اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی پنج روز آینده در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رخ میدهد.
رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اضافه کرد: طی این پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور بهویژه در منطقه زابل وزش باد شدید، گاهی همراه با خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود همچنین طی دو روز آینده در مناطق شمال غرب، غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: امروز شرق دریای عمان، شنبه و یکشنبه (اول و دوم شهریور) تنگه هرمز و دریای عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج خواهد بود.
رییس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (اول شهریور) صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با حداقل و حداکثر دمای ۲۶ و ۳۷ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲ شهریور) صاف و وزش باد، در بعد از ظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک با کمترین و بیشترین دمای ۲۵ و ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان اظهارکرد: طی فردا و پس فردا اردبیل با کمینه دمای ۲۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد و اهواز با بیشینه دمای ۴۶ و ۴۷ دمای درجه سانتیگراد خنکترین و گرم ترین مرکز استانها پیشبینی میشوند.
